Kā stāsta paši kora dalībnieki - "visas stundas, mēģinājumi, izaicinājumi un neatlaidīgais darbs ir vainagojušies ar skaistu panākumu", koru skatē, kas norisinājās 19. aprīlī Ogres novada Kultūras centrā, saņemta āugstāko pakāpe un 47.11 punkti.
"Tas ir stāsts par ticību, vienotību un mīlestību pret dziesmu. Paldies ikvienam, kurš bija daļa no šī ceļa – mēs to izdarījām kopā! Vislielākais paldies mūsu diriģentam Mārim Sirmajam un kormeistariem Alisei Līvai Taubei un Marianam Rancānam par iedvesmu, pacietību un nenogurstošo darbu," tā koris dalās Facebook ierakstā.
Foto no kora Facebook konta
Un turpat jauktā kora dalībnieki dalās savā īpašajā vasaras sapnī. Kā zināms, jauktais koris “Ikšķile” jūnijā dosies uz starptautisku koru konkursu Krakovā, lai ar dziesmu pārstāvētu ne tikai sevi, bet arī Ogres novadu un Latviju.
"Taču, lai šis sapnis piepildītos, mums nepieciešams Jūsu atbalsts. Dalība konkursā nozīmē ne tikai ceļu, bet arī uzturēšanās izdevumus un vienotus koncerttērpus (~20 000 €), kas ļautu mums uz skatuves izskatīties tikpat spēcīgi, kā skanam. Katrs ziedojums ir solis tuvāk mūsu mērķim," koris aicina sabiedrību atbalstīt šajā lielajā sapnī un vēlreiz uzsver - "Koris nav tikai dziedāšana – tas ir mūsu kopienas spēks, vieta, kur satiekas cilvēki, rodas draudzības un tiek veidota kultūras dzīve."
Katrs, kas vēlas atbalstīt kori:
Biedrība “Kora ‘IKŠĶILE’ atbalsta biedrība”
Konts: LV07UNLA0055005417229
Mērķis: Kora atbalstam