Dažādi pētījumi liecina, ka bērnu un vecāku savstarpējo attiecību kvalitāti nosaka vecāku emocionālā pieejamība. Un tas nenozīmē, ka viņiem ir jābūt sasniedzamiem 24/7, ka viņi nevar pateikt bērnam “Nē!” vai nevar būt noguruši u.tml. Vecākiem gluži vienkārši ir jābūt sasniedzamiem, iejūtīgiem un ieinteresētiem. Viņiem ir jāspēj ne vien runāt un diktēt noteikumus, bet arī uzklausīt bērnus – viņu vēlmes un vajadzības. Jo bērniem nav vajadzīgi ideāli vecāki. Viņiem ir vajadzīgi mīloši vecāki!
Tieši galvenajiem bērnu audzināšanas principiem, kas nosaka viņu personības attīstību, būs veltīta izglītojošā nodarbība “Jaunākās tendences bērnu audzināšanas jomā”, ko ONSC veselības veicināšanas nodaļa Oveselība organizēs šā gada 1.jūnijā, Starptautiskajā bērnu aizsardzības dienā, plkst. 19.00.
Tās laikā psiholoģijas doktorante, geštaltterapeite un četru bērnu mamma Elīna Zelčāne skaidros bērnu uzvedību ietekmējošos faktorus, tostarp:
-Kā disciplinēt bērnu, nepazaudējot autoritāti viņa acīs?
-Kāda loma bērna attīstībā ir “robežām” un vecāku piemēram?
-Kā aiz bērna niķiem pamanīt viņa emocionālās vajadzības?
-Kā runāt ar bērnu, lai viņš tevi sadzirdētu?
-Ko bērns sagaida no kopīgi ar vecākiem pavadītā laika?
Nodarbība būs īpaši saistoša pirmskolas vecuma bērnu vecākiem. Dalība tajā ir bez maksas.
Nodarbība norisināsies tiešsaistes platformā Zoom. Saite uz to tiks nosūtīta tikai reģistrētajiem dalībniekiem, tāpēc interesenti ir aicināti sūtīt pieteikumus uz e-pasta adresi .
Nodarbība tiek īstenota ESF projekta “Pasākumi veselības veicināšanai un slimību profilaksei Ogres novada iedzīvotājiem” (Nr.9.2.4.2/16/I/031) ietvaros.
