Un tieši caur spēlēšanos viņš iemācās komunicēt, risināt problēmas u.tml. Taču – ar kādām rotaļām bērna attīstību var veicināt vislabāk?
Lai gan veikalu plaukti mūsdienās teju vai lūst no rotaļlietu pārbagātības, dažādu starptautisko pētījumu dati liecina, ka bērnu spēlēšanās prasmes kļūst aizvien vājākas, jo viņi teju kopš dzimšanas tiek pieradināti pie tehnoloģijām – televizora, datora, viedtālruņa u.tml.
Eksperti norāda, ka tieši ar spēlēšanās prasmju trūkumu skaidrojamas bērnu grūtības iejusties vienaudžu sabiedrībā, apgūt dažādas ikdienā nepieciešamās iemaņas, koncentrēties, mācīties u.tml.
Nav šaubu, ka tehnoloģijas atvieglo daudzus ikdienas procesus (tostarp bērnu pieskatīšanu), kā arī nodrošina daudzpusīgas mijiedabības iespējas. Tomēr tās neveicina smadzeņu attīstību tik lielā mērā, kā spēlēšanās tās klasiskajā izpratnē – ar rotaļlietām, vecākiem, sadzīves priekšmetiem, citiem bērniem u.tml.
Līdzīgi kā cilvēka fiziskā, arī viņa garīgā attīstība notiek pēc noteikta algoritma. Izpētīts, ka īpaši liela spēlēšanās ietekme uz bērna garīgo attīstību ir vērojama viņa pirmajā dzīves gadā. Jo, kā norāda Hārvardas universitātes neirozinātnieki, tieši pirmajās 1000 dzīves dienās mazuļa smadzenes attīstās visstraujāk, veidojot līdz pat vienam miljonam neironu savienojumu sekundē.
Ar rotaļāšanos šie smadzeņu procesi tiek stimulēti, nodrošinot kvalitatīvu mazuļa attīstību. Tāpēc ir būtiski viņam nodrošināt atbilstošu vidi, kurā "eksperimentēt" – izmēģināt visu jauno un nezināmo, kļūdīties, meklēt aizvien jaunus risinājumus dažādām situācijām u.tml. Turklāt ungāru ārste, pediatre un bērnu attīstības speciāliste Emmija Piklere savos pētījumos ir atklājusi, ka īpaši liela nozīme bērna attīstībā agrīnā vecumā ir tieši brīvām kustībām, brīvām rotaļām.
Lai noskaidrotu, kā tieši brīvās rotaļāšanās māksla ietekmē bērna veselību, Ogres novada Sporta centra veselības veicināšanas nodaļa Oveselība šā gada 6.aprīlī plkst. 19.00 organizēs bezmaksas nodarbību "Spēlēšanās nozīme veiksmīgai bērna attīstībai", kas īpaši saistoša būs vecākiem, kuriem ir bērni vecumā līdz vienam gadam. Tajā fizioterapeite un Piklera metodes pedagoģe Klaudija Terēza Hēla stāstīs, kāpēc ir svarīgi ļaut bērnam attīstīties patstāvīgi, kāda nozīme viņa attīstībā ir dabiskai motorikas attīstībai, cieņai, rūpēm un sociālajai apziņai.