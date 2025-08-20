Nodarbības Ogres Jauniešu mājā atklāj jauniešiem motivāciju, līderību un pārliecību par saviem spēkiem

Apmācības vadīja jauniešu izaugsmes trenere un koučs Marija Rasa, kas dalījās ar savu pieredzi un metodēm, kā jaunieši var pārvērst idejas reālos, kvalitatīvos un sabiedrībai nozīmīgos projektos. Programma bija balstīta uz praktisku pieredzi, diskusijām, komandu uzdevumiem un reālām situācijām, ar mērķi sagatavot dalībniekus brīvprātīgajam darbam gan vietējā, gan starptautiskā līmenī.
Viens no dalībniekiem dalās savā pieredzē:
“Pēc šīm apmācībām esmu kļuvis atvērtāks, motivētāks un man ir radusies īsta vēlme iesaistīties brīvprātīgajā darbā. Nevaru sagaidīt 23. augustu, kad Ogres pilsētas svētku laikā vadīsim aktivitātes, ko paši esam izplānojuši un sagatavojuši. Šajās trīs dienās es iemācījos, kā idejas pārvērst reālā darbībā, uzlabot komunikācijas prasmes un izkāpt no komforta zonas. Tagad zinu – motivēta komanda spēj izdarīt jebko.”
Apmācību laikā jaunieši ieguva:
- Praktiskas metodes no idejas radīšanas līdz tās realizācijai pasākumā;
- Komandas darba un komunikācijas prasmes, kas palīdz efektīvi sadarboties;
- Līderības iemaņas un spēju uzņemties atbildību;
- Drosmi izmēģināt jaunas pieejas un izkāpt no komforta zonas;
- Skaidrāku redzējumu par nākotnes iespējām un dzīves izvēlēm;
23. augustā Ogres pilsētas svētku laikā šīs jauniešu radītās aktivitātes būs pieejamas visiem – nāc un piedzīvo viņu enerģiju un radošumu klātienē!