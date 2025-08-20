Trešdiena, 20.08.2025 14:29
Bernhards, Boriss
Trešdiena, 20.08.2025 14:29
Bernhards, Boriss
Otrdiena, 19. augusts, 2025 16:40

Nodarbības Ogres Jauniešu mājā atklāj jauniešiem motivāciju, līderību un pārliecību par saviem spēkiem

Ogres novada Izglītības pārvaldes jaunatnes komanda
Nodarbības Ogres Jauniešu mājā atklāj jauniešiem motivāciju, līderību un pārliecību par saviem spēkiem
Foto: Ogres novads
Otrdiena, 19. augusts, 2025 16:40

Nodarbības Ogres Jauniešu mājā atklāj jauniešiem motivāciju, līderību un pārliecību par saviem spēkiem

Ogres novada Izglītības pārvaldes jaunatnes komanda

No 11. līdz 13. augustam Ogres Jauniešu mājā norisinājās trīs dienu brīvprātīgo apmācības, kurās jaunieši ne vien ieguva jaunas prasmes un zināšanas, bet arī guva personīgu izaugsmi, atklājot sevī līderību, spēju sadarboties un vēlmi aktīvi iesaistīties sabiedriskajās aktivitātēs.

Apmācības vadīja jauniešu izaugsmes trenere un koučs Marija Rasa, kas dalījās ar savu pieredzi un metodēm, kā jaunieši var pārvērst idejas reālos, kvalitatīvos un sabiedrībai nozīmīgos projektos. Programma bija balstīta uz praktisku pieredzi, diskusijām, komandu uzdevumiem un reālām situācijām, ar mērķi sagatavot dalībniekus brīvprātīgajam darbam gan vietējā, gan starptautiskā līmenī.

Viens no dalībniekiem dalās savā pieredzē:

“Pēc šīm apmācībām esmu kļuvis atvērtāks, motivētāks un man ir radusies īsta vēlme iesaistīties brīvprātīgajā darbā. Nevaru sagaidīt 23. augustu, kad Ogres pilsētas svētku laikā vadīsim aktivitātes, ko paši esam izplānojuši un sagatavojuši. Šajās trīs dienās es iemācījos, kā idejas pārvērst reālā darbībā, uzlabot komunikācijas prasmes un izkāpt no komforta zonas. Tagad zinu – motivēta komanda spēj izdarīt jebko.”

Apmācību laikā jaunieši ieguva:

  • Praktiskas metodes no idejas radīšanas līdz tās realizācijai pasākumā;
  • Komandas darba un komunikācijas prasmes, kas palīdz efektīvi sadarboties;
  • Līderības iemaņas un spēju uzņemties atbildību;
  • Drosmi izmēģināt jaunas pieejas un izkāpt no komforta zonas;
  • Skaidrāku redzējumu par nākotnes iespējām un dzīves izvēlēm;

23. augustā Ogres pilsētas svētku laikā šīs jauniešu radītās aktivitātes būs pieejamas visiem – nāc un piedzīvo viņu enerģiju un radošumu klātienē!

Jaunieši Ogres Jauniešu mājā piedalās apmācībās par brīvprātīgo darbu. Attēlu kolāža
OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.