Nodarbību laikā jums būs iespēja iegūt praktiskas zināšanas, kas nepieciešamas, lai sagatavotos dzemdībām un pēcdzemdību periodam kvalitatīvi – kā atpazīt īstās dzemdību sāpes, kā tās atvieglot, kad doties uz slimnīcu un ko ņemt līdzi, kā pareizi zīdīt un aprūpēt mazuli u.tml.
Šajā aizraujošajā dzemdību piedzīvojumā jūs dosieties profesionālu "gidu" – fizioterapeites, bērnu un viņu vecāku aprūpes konsultantes Klaudijas Hēlas, kā arī Ogres novada slimnīcas dzemdniecības speciālistu – vadībā. Piedaloties visās nodarbībās, jūs saņemsiet ierakstu Mātes pasē, ka esat sagatavoti ģimenes dzemdībām.
Nodarbības notiks 24., 25. februārī un 1. martā no plkst. 18.30 līdz 21.30 tiešsaistes platformā Zoom!
Iepriekšēja reģistrēšanās nodarbību ciklam "Mēs būsim vecāki" ir obligāta, jo vietu skaits grupā ir ierobežots. Tāpēc neatlieciet pieteikšanos uz pēdējo brīdi – sūtiet savu un sava partnera vārdu un uzvārdu uz e-pastu !
Nodarbību cikls "Mēs būsim vecāki" tiek organizēts regulāri – vidēji reizi mēnesī. Tāpēc, ja nevarēsiet piedalīties šī mācību cikla grupā, piesakieties nākamajām nodarbībām, kas tiks organizētas martā un aprīlī. Sekojiet līdzi aktuālajai informācijai "Oveselība"komunikācijas kanālos!
Pasākums tiek īstenots ESF projekta "Pasākumi veselības veicināšanai un slimību profilaksei Ogres novada iedzīvotājiem" (Nr.9.2.4.2/16/I/031) ietvaros.
Informāciju sagatavoja Karīna Javtušenko, "Oveselība" veselības veicināšanas konsultante