Ceturtdiena, 09.10.2025 15:14
Elga, Elgars, Helga
Ceturtdiena, 09.10.2025 15:14
Elga, Elgars, Helga
Ceturtdiena, 18. februāris, 2021 10:14

Nodarbības topošajiem vecākiem

Nodarbības topošajiem vecākiem
Ceturtdiena, 18. februāris, 2021 10:14

Nodarbības topošajiem vecākiem

Mēdz sacīt, ka grūtniecība ir viens no dzīves satraucošākajiem un vienlaikus bailīgākajiem notikumiem, jo jautājumu ir vairāk nekā atbilžu.
Precīzi paredzēt, kā tieši sāksies un noritēs dzemdības, kā attīstīsies jūsu un mazuļa kopā būšana uz planētas Zeme, patiesi nav iespējams. Tomēr eksperti norāda – lai sagatavotos mazuļa ienākšanai pasaulē, nepieciešams rast drošības sajūtu, ko sniedz zināšanas par lielo dzemdību piedzīvojumu un dzīvi pēc tā. Tāpēc, ja jūsu ģimenē tuvāko pāris mēnešu laikā gaidāms pieaugums, aicinām sagatavoties šim skaistajam notikumam, apmeklējot bezmaksas nodarbību ciklu pāriem "Mēs būsim vecāki"! 

Nodarbību laikā jums būs iespēja iegūt praktiskas zināšanas, kas nepieciešamas, lai sagatavotos dzemdībām un pēcdzemdību periodam kvalitatīvi – kā atpazīt īstās dzemdību sāpes, kā tās atvieglot, kad doties uz slimnīcu un ko ņemt līdzi, kā pareizi zīdīt un aprūpēt mazuli u.tml. 

Šajā aizraujošajā dzemdību piedzīvojumā jūs dosieties profesionālu "gidu" – fizioterapeites, bērnu un viņu vecāku aprūpes konsultantes Klaudijas Hēlas, kā arī Ogres novada slimnīcas dzemdniecības speciālistu – vadībā. Piedaloties visās nodarbībās, jūs saņemsiet ierakstu Mātes pasē, ka esat sagatavoti ģimenes dzemdībām. 

Nodarbības notiks 24., 25. februārī un 1. martā no plkst. 18.30 līdz 21.30 tiešsaistes platformā Zoom! 

Iepriekšēja reģistrēšanās nodarbību ciklam "Mēs būsim vecāki" ir obligāta, jo vietu skaits grupā ir ierobežots. Tāpēc neatlieciet pieteikšanos uz pēdējo brīdi – sūtiet savu un sava partnera vārdu un uzvārdu uz e-pastu 

Nodarbību cikls "Mēs būsim vecāki" tiek organizēts regulāri – vidēji reizi mēnesī. Tāpēc, ja nevarēsiet piedalīties šī mācību cikla grupā, piesakieties nākamajām nodarbībām, kas tiks organizētas martā un aprīlī. Sekojiet līdzi aktuālajai informācijai "Oveselība"komunikācijas kanālos! 

Pasākums tiek īstenots ESF projekta "Pasākumi veselības veicināšanai un slimību profilaksei Ogres novada iedzīvotājiem" (Nr.9.2.4.2/16/I/031) ietvaros. 

Informāciju sagatavoja Karīna Javtušenko, "Oveselība" veselības veicināšanas konsultante

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?