Ogres novada iedzīvotājiem, kuri ir ģimenes pieauguma gaidās, ir iespēja sagatavoties dzemdību un pēcdzemdību periodam, apmeklējot Oveselība organizēto bezmaksas nodarbību ciklu pāriem “Mēs būsim vecāki”. To veido trīs nodarbības, kuru laikā topošie vecāki vai grūtniece un viņas atbalsta persona pieredzējušu speciālistu vadībā secīgi iziet cauri visam dzemdību piedzīvojumam, rodot atbildes uz būtiskākajiem jautājumiem: kā atpazīt dzemdību priekšvēstnešus, kas dzemdību procesā var palīdzēt un kas - traucēt, kad doties uz slimnīcu un ko ņemt līdzi, ko dzemdības nozīmē mazulim, kā viņu pareizi zīdīt un aprūpēt u.tml.
2021.gada pavasarī ir plānotas kopumā četras nodarbību cikla “Mēs būsim vecāki” grupas:
1.grupa – 24., 25. un 29.martā,
2.grupa – 14., 15. un 19.aprīlī,
3.grupa – 26., 27. un 31.maijā,
4.grupa – 28., 29. un 30.maijā.
Nodarbības vadīs pieredzējuši savas jomas profesionāļi: fizioterapeite, bērnu un viņu vecāku aprūpes konsultante Klaudija Terēza Hēla, sertificēta zīdīšanas konsultante, Latvijas zīdīšanas veicināšanas konsultantu asociācijas vadītāja Sandra Lase, kā arī Ogres novada slimnīcas vecākā vecmāte Jūlija Mališauska un fizioterapeite Inga Velde.
Nodarbības norisināsies tiešsaistes platformā Zoom. Iepriekšēja reģistrēšanās tām ir obligāta, jo vietu skaits grupās ir ierobežots – katrā grupā 10 pāri. Sūtot pieteikumu uz e-pastu , jānorāda savs un partnera vārds, uzvārds, kā arī grupu, kuru vēlaties apmeklēt.
Pāriem, kuri apmeklēs visas nodarbības, būs iespēja saņemt ierakstu Mātes pasē, ka viņi ir sagatavoti ģimenes dzemdībām.
Nodarbības tiek īstenotas ESF projekta “Pasākumi veselības veicināšanai un slimību profilaksei Ogres novada iedzīvotājiem” (Nr.9.2.4.2/16/I/031) ietvaros.
Informāciju sagatavoja Oveselība
Nodarbības topošajiem vecākiem
Dzemdības mēdz salīdzināt ar ceļojumu uz tālu, nezināmu valsti, kuras iedzīvotāji runā nesaprotamā valodā. Tas aizrauj un biedē vienlaikus, jo kaut ko paredzēt šādā ceļojumā ir teju iespējami. Īpaši, ja pie rokas nav labs ceļvedis. Gatavojoties lielajam dzemdību piedzīvojumam, par šādu ceļvedi kalpo gan tematiskas grāmatas, gan arī topošajiem vecākiem paredzētās nodarbības.