Šīs nodarbības vadīs pieredzējuši savas jomas profesionāļi: fizioterapeite, bērnu un viņu vecāku aprūpes konsultante Klaudija Terēza Hēla, sertificēta zīdīšanas konsultante, Latvijas zīdīšanas veicināšanas konsultantu asociācijas vadītāja Sandra Lase, kā arī Ogres novada slimnīcas vecākā vecmāte Jūlija Mališauska un fizioterapeite Inga Velde. To laikā topošajiem vecākiem vai grūtniece un viņas atbalsta personai būs iespēja uzzināt, kā atpazīt dzemdību priekšvēstnešus, kas dzemdību procesā var palīdzēt un kas - traucēt, kad doties uz slimnīcu un ko ņemt līdzi, ko dzemdības nozīmē mazulim, kā viņu pareizi zīdīt un aprūpēt u.tml.
Iepriekšēja reģistrēšanās nodarbībām ir obligāta, jo vietu skaits grupās ir ierobežots – katrā grupā 10 pāri. Sūtot pieteikumu uz e-pastu , jānorāda savs un partnera vārds, uzvārds, kā arī grupu, kuru vēlaties apmeklēt.
Pāriem, kuri apmeklēs visas nodarbības, būs iespēja saņemt ierakstu Mātes pasē, ka viņi ir sagatavoti ģimenes dzemdībām.
Kursus iesakām apmeklēt tuvāk dzemdību datumam.
Oveselība nodarbības organizē īstenojot ESF projekta “Pasākumi veselības veicināšanai un slimību profilaksei Ogres novada iedzīvotājiem” (Nr.9.2.4.2/16/I/031) ietvaros.