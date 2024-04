Nometne “Baltais Vilks” - izaicinājums, rakstura rūdīšana un vēstures piemiņa

2024. gada “Baltā vilka” vadmotīvs ir “strēlnieki – izlūki”, kas saistās gan ar skautisma idejas pirmsākumiem, gan ar sagaitas ikgadējo mērķi- veicināt latviešu vēstures izzināšanu un patriotisko audzināšanu. Šogad dalībniekiem būs iespēja apgūt un izzināt dažādas ar izlūkiem saistītas prasmes, nedaudz iejusties strēlnieku dzīvē, izjūtot, kā tas ir bijis, būt strēlniekam pirms vairāk nekā simts gadiem.

Pirmā nometnes diena aizritējusi iekārtojot apakšnometnes un nometnes sadzīvi - ceļot teltis, veidojot pavardus un nometnes vārtus, kam sekoja dažādu izlūku prasmju nodarbības. Sestdienas rītā nometnes dalībnieki piedalīsies izzinošās un aktīvās nodarbībās - pirmā palīdzībā, pašaizsardzība, orientēšanās, ziņu šifrēšana, apmācībās par sakariem un citi. Tāpat dalībniekiem būs iespēja vērot Militāras policijas kinologu darbību. Dienas otrajā pusē daļa no dalībniekiem dosies uz netālu esošajām “Mangaļu” mājām un piedalīsies lāpu gājienā. Atgriežoties Ložmetējkalnā, tiks ieturēts Valgundes pagasta organizētu piemiņas brīdi.

Tāpat šogad nometnē viesosies Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs, kurš tiksies ar nomentes dalībniekiem, piedalīsies vakarēšanā, kopīgi baudot uz ugunskura gatavotu maltīti, pārrunās skautu un gaidu vērtības. Vakara noslēgumā notiks īpaša ceremonija, kurā Rinkēviča kungs tiks iecelts par biedrības “Latvijas Skautu un gaidu centrālā organizācija” Goda prezidentu.

Pasākuma noslēdzošajā dienā notiks svētbrīdis un dalībnieki varēs piedalīties vairākās aktīvās āra spēlēs.

Visi interesenti ir aicināti sestdien, 6.janvārī, piedalīties viesu dienā no pulksten 15.00 -17.30, kur varēs aplūkot nometnes dzīvi un iepazīties ar skautu un gaidu kustību.

Nometnē “Baltais vilks 2024” piedalās 155 skauti un gaidas, brīvprātīgie vadītāji no 15 vienībām, no visas Latvijas, tai skaitā no Latvijas Kristīgajiem skautiem - Rīgas, Jūrmalas, Liepājas, Tukuma, Siguldas, Kocēniem, Valmieras, Ogres, Ogresgala, Jēkabpils, Baldones, Dobeles, Kuldīgas, Jelgavas.

Nometni rīko brīvprātīgie skautu un gaidu vadītāji kā daļu no skautu un gaidu neformālās izglītības programmas bērniem un jauniešiem. Pasākums tapis Valsts Jaunantes politikas programmas 2024.gadam ietvaros, ar dalībnieku vecāku un sabiedroto atbalstu. Paldies Nacionāliem Bruņotajiem spēkiem, Valgundes pašvaldībai, Latvijas Valsts mežiem, Dagim Degumniekam no “Mangaļu” mājām, ASV karavīriem, āra dzīves apmācību centram “Pelēkais Vilks”.

Papildus informācijai: Jēkabs Vanags, mob. 26657339,