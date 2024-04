Nometne “Baltais Vilks” - raksturam un piemiņai

2023. gada “Baltā Vilka” vadmotīvs ir palīdzības darbs “frontē”. Paralēli karavīru darbam, dažādi palīzības darbi norit arī civiliedzīvotāju vidū: ar sviestmaižu gatavošanu, apģērbu šūšanu un labošanu, pirmās palīdzības sniegšanu, ekipējuma sagādi, arī morālu atbalstu un ticībā par savējo uzvaru! Tāpēc šī gada nometnes dalībniekiem nodarbībās būs iespēja apgūt dažādas prasmes, kuras noder katram iedzīvotājam krīzes situācijās.

Pirmā nometnes diena aizrit iekārtojot nomentes sadzīvi - ceļot teltis, veidojot pavardus, nomentes vārtus un pavadot laiku vienībās, stiprinot savstarpējās sadarbības iemaņas. Sestdienas rītā nometnes dalībnieki apgūts palīdzības darbu prasmes - pirmo palīdzību, konservēšanu, adīšanu, pašaizsardzību un citas noderīgas mākas. Dienas otrajā pusē daļa no dalībniekiem dosies uz nodarbībām netālu esošajām “Mangaļu mājām” un piedalīsies lāpu gājienā atpakaļ uz Ložmetējkalnu, kur piedalīsies arī Valgundes pagasta organizētajā Ziemassvētku kauju piemiņas brīdī. Nometni apciemos arī Aizsardzības ministre Ināra Mūrniece. Pasākuma noslēdzošajā dienā, tiks ieturēts svētbrīdis un aizvadītas aktīvās spēles.

Viesu diena sestdien, 7.janvārī no plkst. 15.00.

Nometni orgnizē brīvprātīgie skautu un gaidu vadītāji kā daļu no skautu un gaidu neformālās izglītības programmas bērniem un jauniešiem, papildinot iknedēļas nodarbības.

Nometnē “Baltais vilks 2023” piedalās 178 skauti un gaidas, brīvprātīgie vadītāji no 19 vienībām (Rīgas, Jūrmalas, Liepājas, Tukuma, Engures, Siguldas, Kocēniem, Valmieras, Ogres, Ogresgala, Jēkabpils, Baldones, Dobeles), kā arī viesis no Austrijas skautiem un gaidām.

Paldies nometnes brīvprātīgajiem un atbasltītājiem! Īpašs paldies Nacionāli Bruņotajiem spēkiem, Valgundes pašvaldībai, Latvijas Valsts Mežiem, Dagim Degumniekam no “Mangaļmājām”, vīru kopai “Vilki”, māksliniecei Annai Vaivarei, ASV karavīriem, āra dzīves apmācību centram “Pelēkais Vilks”.

Pasākums tapis ar dažādu fondu līdzfinansējumu: Eiropas Jaunatnes gada atbalsta programma (Eiropas Komisija), Valsts jaunatnes politikas programma ( Izglītības un zinātnes ministrija), brīvprātīgā darba attīstību atbalsta Aktīvo iedzīvotāju fonds, Sabiedrības integrācijas fonds, ANO Bērnu fonds.

Papildu informācija: Agnija Jansone, mob. 29157780



---

Skautisms un gaidisms ir jaunatnes neformālās audzināšanas kustība, kas papildina skolu un ģimeni. Tās mērķis ir audzināt jaunatni par krietniem un derīgiem savas valsts un pasaules pilsoņiem. Skautisms un gaidisms attīsta pārliecību, vēlmi izzināt un gribu mācīties. Šobrīd Latvijā ir vairāk kā 750 aktīvu skautu un gaidu. Biedrība “Latvijas Skautu un Gaidu centrālā organizācija” ir pasaules skautu un gaidu organizāciju WOSM (World Organization of the Scout Movement) un WAGGGS (World Association of Girl Guides and Girl Scouts) dalīborganizācija.

www.skautiungaidas.lv, Sociālajos medijos @skautiungaidas