Diennakts laika nometne „Esi aktīvs, radošs un izzinošs!” norisinājās no 4. – 9.jūlijam viesu namā „Jaunsvelmes”, Rembates pagastā. Šajā nometnē piedalījās 30 bērni no Ķeguma novada daudzbērnu un maznodrošināto ģimenēm. Interesenti bija vairāk, bet vietas bija tikai 30.
Nometnes dalībnieki šajās dienās aktīvi sportoja, piedalījās dažādās radošajās aktivitātes ( ziepju liešana, sveču liešana, mandalu zīmēšana, gaisa pūķu veidošana, fizikas eksperimentu veidošana, kokvilnas maisiņu apgleznošana), kā arī piedalījās izzinošā interaktīvajā spēlē no biedrības „Papardes zieds” un SPKC organizētajā lekcijā „Drošība uz ūdens”. Ar Ainu no biedrības „Dzīvais māls” veidojām Vēja zvanus. Kopīgi devāmies arī uz atrakciju parku „Avārijas brigāde”, kur daži bērni pat bija pirmo reizi. Devāmies izzinošā dabas takas ekspedīcijā, rādījām savas prasmes „Talantu vakarā” un devāmies nakts trasītē pa mežu, kur bija nomaldījušies „Trīs draugi”. Protams, ka beigās jau draugi viens otru atrada ar bērnu zīmēto karšu palīdzību.
Katru vakaru mēs gaidījām ciemiņus – draugus no biedrības „Starptautiskais Soroptimistu klubs „Ogre - Ķegums”” un „Sieviešu klubs Ķeguma saulespuķes”. Cik mēs daudz uzzinājām par dažādiem hobijiem un aizraušanām! Kopā ar Edīti un Ināru veidojām zāļu paklāju, Jana mums pastāstīja par Santjago ceļu un varējām apskatīt pārgājiena apavus un somas, Anita bija Ziemassvētku rūķītis, kas mums lika aktīvi kustēties un kopīgi dziedāt, Zita un Jana stāstīja par saviem hobijiem – dejošana un dziedāšana ( bērni varēja pielaikot tautas tērpu), kopā ar Ievu spēlējām izzinošu spēli par Ķeguma novadu ( cik mēs daudz jauna uzzinājām!), Iluta mūs pārsteidza ar saldējumiem un pēdējā vakarā Sandra no biedrības „Sieviešu klubs Ķeguma saulespuķes” lika aktīvi darboties – veidot apsveikuma kartiņu saviem vecākiem vai vecvecākiem, un katrs dalībnieks tika pie gliteru tetovējuma.
Lielu paldies saku vecākiem par uzticēšanos, savām kolēģēm un skolotājām Agitai Kaļvai un Sandai Pētersonei – Pūpolai. Paldies biedrēm no biedrībām „Starptautiskais Soroptimistu klubs „Ogre - Ķegums”” un „Sieviešu klubs Ķeguma saulespuķes”. Paldies FAZER Latvija par atbalstu un Un:Te candles svecītēm. Pasākumu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.