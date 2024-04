Nometnē Ogrē stiprinās diasporas bērnu un jauniešu saikni ar Latviju

Tradicionālajiem sadarbības partneriem - biedrībām no Itālijas, Grieķijas, Vācijas, Spānijas un Šveices - šogad piepulcējušies dalībnieki no ASV, Francijas un Horvātijas. Latviju nometnē pārstāvēs septiņi jaunieši no Venstpils.

Nometnes programmā paredzētas latvisko tradīciju stundas ar dziesmām un dančiem, Ogres pilsētas viedās bibliotēkas apmeklējums, Ogres tehnikuma iepazīšana, kokakpstrādes un mašīnizšūšanas nodarbības un visu iemīļotā robotika. Dosies pārgājienā pa Ogri un apmeklēs SIA “Smart Aero”, kurā ražo mazgabarīta lidmašīnas, mācību ekskursijā iepazīs interesantas vietas Rīgā.

Nometne dos iespēju bērniem un jauniešiem septiņās dienās nostiprināt attālinātās un ikmēneša nodarbībās mītnes zemēs apgūto, ieraudzīt Latviju klātienē, esot vienaudžu vidū, iepazīt jaunus un zināmus draugus intensīvā saskarsmē, pilnveidot sadarbības prasmes pārgājienā un komandu sacensībās. 2023. gada nometnē pietrūka dienu, lai realizētu visas Ogres piedāvātās iespējas, tādēļ šogad programma būs mainīta, lai būtu interesanti arī tiem, kuri no jauna piedalīsies “Daugavas stāstos”.

Vakara pasākumos un radošajās darbnīcās tiks veicināta radoša pašizpausme, pašapziņas veidošanās, ļaujot jauniešiem pašiem veidot viņu interesēm atbilstošus pasākumus un norises. Turpinot nometnes tradīciju, diasporas bērni un jaunieši interaktīvā veidā iepazīs Daugavu un tās tuvumā esošos dabas un kultūras objektus, vienlaikus stiprinot latviešu valodas un tradīciju apguvi un latviskās identitātes un piederības veidošanos.

Mūsu dzīve arvien vairāk saistīta ar tehnoloģijām, STEAM zināšanu un prasmju nepieciešamību un dažādiem izaicinājumiem nākotnes karjerā. Gan Latvijas, gan diasporas jauniešiem priekšā grūtā profesijas izvēle. Ogres tehnikums – tā ir mācību iestāde, kurā lieliskos apstākļos var apgūt mūsdienīgas profesijas, kas saistītas ar kokapstrādi, tehnoloģijām, dizainu un viesu uzņemšanu. Tādēļ sadarbībā ar tehnikuma mācībspēkiem šoreiz īpaša uzmanība tiks virzīta uz jauniešu tālākās karjeras iespējamu saistīšanu ar Latviju. Tam palīdzēs gan mācību ekskursija, gan nodarbības kokapstrādes un dizaina klasēs.

Nometnes vadītāja Ilze Atardo ar iepriekš pārbaudīto komandu šajā nometnē līdzsvaroti, savstarpēji integrēti un pozitīvā gaisotnē piedāvās vērtības, ko uzskata par svarīgām mūsdienīgā latviskā izglītībā. Tās ir – nacionālā piederība (valoda, folklora, tradīcijas, vēsture), tehnoloģiju pratība ("Lego" robotika, kokapstrāde, mašīnizšūšana), radošums (mākslas un dizaina nodarbības) un veselīgs dzīvesveids (sports un aktīvā atpūta dabā).

Nometnes noslēgumā dalībnieki gaidīs ciemos vecākus un draugus, lai visiem izstāstītu šīs vasaras Daugavas stāstu!