“Semināra tēma ir mūsdienīgs IT nozares virziens, kas apvieno gan programmatūru, gan ierīces vienā veselumā - to, kas mūsdienās tiek aktīvi izmantots gudrajās mājās, automašīnās, viedtālruņos, datoros un citās iekārtās,” sniedzot ieskatu semināra tēmā norādīja Ogres tehnikuma Datorikas, elektronikas un administratīvā darba nodaļas vadītājs Pēteris Bitāns.
Semināra laikā praktiski darbojoties un apskatot dažādus piemērus, tika gūts priekštats par to, kas tad īsti ir lietu internets un iegultās sistēmas. Apmācības norisinājās vairākos etapos, kuros, pildot Ogres tehnikuma pedagogu izveidotos uzdevumus, tika gūtas jaunas zināšanas caur personīgās pieredzes prizmu. Iegūtās zināšanas pedagogi varēs izmantot praksē ar audzēkņiem, piemēram, fizikas eksperimentos, zinātniski pētnieciskajos darbos, mācību uzņēmumos, tāpat arī dažādu izdeju izstrādei un jaunu hobiju radīšanai.
Pēteris Bitāns atklāj, ka izstrādājot reālu ierīces prototipu, to nākotnē iespējams pārvērst par biznesa ideju. Uz to norādīja arī Ogres biznesa inkubatora vecākais projektu vadītājs Mārtiņš Lastovskis, kas semināra dalībniekus iepazīstināja ar atbalsta iespējām jauniešiem pašiem attīstīt savas biznesa idejas un kļūt par veiksmīgiem uzņēmējiem. Mārtiņš Lastovskis atgādināja, ka jauniešiem savas idejas ir iespēja attīstīt vēl esot skolas solā, un uzsvēra; “Ogres tehnikums ir pietiekoši labi aprīkots un tajā ir zinoši pasniedzēji, kas ļauj šeit attīstīt idejas ar augstu pievienoto vērtību. Idejas, kuras var startēt starptautiskajā tirgū.”
Uzrunātie semināra dalībnieki, kā vienu no galvenajām motivācijām piedalīties min iespēju pēc ilgāka laika satikt nozares kolēģus klātienē, iegūt jaunas zināšanas un vēlāk ar tām dalīties gan ar jauniešiem, gan citiem pedagogiem.
“Tiklīdz izglītības nozarē parādās jebkas, kas saistībā ar IT, tad gribas būt klāt, uzzināt, ko jaunu, atklāt, kā citi cilvēki skatās uz lietām un gūt jaunu pieredzi. Semināra programmā ir iekļauta ļoti interesanta tēma “internet of things” jeb lietu internets par ko runā ne tikai izglītības pasaulē, bet arī nozarē un ar to saistās visas lietas, kas attīstās,” pastāstīja semināra dalībnieks no Rīgas Celtniecības koledžas Maksim Kazakovs.
Savukārt Ainārs Vītoliņš no Liepājas Valsts tehnikuma minēja, ka viena no motivācijām piedalīties seminārā bijusi tajā sniegtā iespēja apgūt jaunas zināšanas praktiski darbojoties, jo ilgstoši visas apmācītas aizvadītas attālināti.
Semināra noslēgumā, Ogres tehnikums visiem dalībniekiem izsniedza jauniegūto zināšanu apliecinājumus.