Ceturtdiena, 09.10.2025 16:08
Elga, Elgars, Helga
Ceturtdiena, 09.10.2025 16:08
Elga, Elgars, Helga
Sestdiena, 20. marts, 2021 10:25

Norisinājies Starpnovadu skatuves runas konkurss

ogresnovads.lv
Norisinājies Starpnovadu skatuves runas konkurss
Sestdiena, 20. marts, 2021 10:25

Norisinājies Starpnovadu skatuves runas konkurss

ogresnovads.lv

No 8.-10.martam norisinājās tiešsaistē Starpnovadu skatuves runas konkurss. Neskatoties uz to, ka konkurss šogad notika neierastā formātā un dalībniekiem priekšnesumi bija jāsagatavo un jāiesūta video formātā, atsaucība no Ogres, Ķeguma un Lielvārdes izglītības iestādēm bija liela – konkursā piedalījās 60 dalībnieki.

Konkursa dalībniekus vērtēja Ogres teātra režisors un Ogres Goda pilsonis Jānis Kaijaks, režisors un pedagogs Kārlis Lišmanis, Ogres teātra aktieris, Latvijas Kultūras koledžas students Mārcis Broks, Ogres teātra aktrise Margarita Lutere,  Lielvārdes novada pašvaldības izglītības speciāliste Brigita Zariņa un Ķeguma novada pašvaldības speciāliste izglītības jautājumos Sandra Čivča.
Konkursa žūrija atzinīgi vērtēja dalībnieku radošumu un gribasspēku piedalīties arī iepriekš nebijuša formāta pasākumā. Bērni un jaunieši ar to tika galā lieliski! Noslēguma pasākumā tiešsaistē dalībnieki un pedagogi bija gandarīti par paveikto.
Konkursa dalībnieku iesūtītie video skatāmi Ogres novada izglītības pārvaldes YouTube kanālā.
Augstākos rezultātus, A pakāpi, un iespēju turpināt sacensties savās runas prasmēs valsts mērogā, ieguva:

-Darina Rovedere, Jaunogres vidusskola, skolotāja Nataļja Gavrilova – 45,2 punkti

-Rēzija Spūle, Ogres sākumskola, skolotāja Indra Tilaka – 45 punkti

-Deivids Ginzburgs, Jaunogres vidusskola, skolotājas Vija Ziemele, Rimma Ivančenko – 46,2 punkti

-Ričards Jansons, E.Kauliņa Lievārdes vidusskola, skolotājas Aija Krompāne, Zanda Ziņģe – 45 punkti

-Lelde Liepa, Suntažu vidusskola, skolotāja Indra Puķe – 45,3 punkti

-Kristiāna Ozola, Ogres Valsts ģimnāzija, skolotāja Indra Tilaka – 46,5 punkti

-Ramona Rubene, Ogres 1.vidusskola, skolotāja Ligita Landorfa – 46 punkti

-Mārtiņš Mikožāns, E.Kauliņa Lielvārdes vidusskola, skolotāja Aija Krompāne – 45 punkti

Ogres novada izglītības pārvalde saka sirsnīgu paldies dalībniekiem un viņu pedagogiem par sadarbību un atsaucību, kā arī pateicas žūrijai par pacietīgo darbu, vērtējot saņemtos video materiālus!

Konkursa rezultāti šeit:
OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?