Pēc pavasarī notikušā attālinātā starpnovadu Skatuves runas konkursa dalībnieki, kuri bija ieguvuši augstāko (A) pakāpi, tika izvirzītai tālākai dalībai Valsts Izglītības satura centra organizētajā konkursā. Tāpat kā Ogres novada izglītības pārvaldes organizētajā konkursā arī valsts konkursā dalībnieki piedalījās ar sagatavotām uzstāšanām video formātā.
Lielā konkurencē ar citu Latvijas novadu dalībniekiem Ogres un Lielvārdes izglītības iestāžu skolēni ir novērtēti ar augstiem rezultātiem – visi saņēmuši pirmo (I) vai augstāko (A) pakāpi.
Valsts mēroga konkursa žūrijā piedalījās un skolēnu uzstāšanos video formātos vērtēja:
-Anna Jansone- režisore, pedagogs
-Dace Liepeniece- režisore, pedagogs
-Dace Jurka- VISC vecākā referente
Apsveicam un patiesi priecājamies par bērnu un jauniešu lieliskajiem sasniegumiem!
Saistītais raksts par starpnovadu skatuves runas konkursa rezultātiem, kurā ir pieejami arī dalībnieku sākotnējie video pieejams šeit:
Informāciju sagatavoja Ogres novada Izglītības pārvalde