Šajā vizītē piedalījās 5 desmitās klases meitenes: Marta Apša, Amanda Vilciņa, Alise Pētersone, Alise Paula Purekle, Daniela Varlamova un skolotājas Gundega Vekmane un Vineta Oboznaja.
Galvenais darbs bija organizēts Sehit Muhammet Onur Demir Anadolu Lisesi vidusskolā Sivas pilsētā. Tika iepazītas skolas darba metodes un tradīcijas.
Izglītojamie prezentēja Latvijas izglītības sistēmu, valsti, pilsētu, skolu, piedalījās debatēs un savstarpēji salīdzināja izglītības sistēmas un problēmas visu partneru valstīs; demonstrēja sagatavoto mājas darbu – logo “NĒ digitālajai atkarībai”, tādējādi aktualizējot projekta mērķi.
Katru dienu tika prezentētas gan grupu, gan iekštelpu spēles, tā uzlabojot sociālās, valodas, komunikācijas prasmes un spējas strādāt starptautiskās komandās, kā arī atklājot projektā iesaistīto partnervalstu (Turcija, Polija, Lietuva, Latvija, Rumānija) kultūras bagātības.
Iepazinām pilsētas un novada kultūrvēsturi. Apmeklējām Sivas pilsētas un arheoloģijas muzeju, senu novadu Turcijas teritorijā – Kapadokiju, kas slavena ar īpašām klinšu formācijām un tajās izveidotajām alu pilsētām. Piedalījāmies keramikas darbnīcā un baudījām Turcijas partneru, skolotāju, skolēnu, viņu vecāku noorganizēto “Turku nakts” pasākumu ar tradicionālajām dejām, mūziku un vecāku sarūpētajiem turku virtuves meistardarbiem.
Projekta dalībnieku iespaidi jo spilgti un rosinoši ir arī tādēļ, ka šī bija viņu pirmā projektu pieredze, ar kuru viņi labprāt dalās.
Amanda: runājot vairāk par sajūtām šī brauciena laikā – lai arī mēs bijām vairāk kā divus tūkstošus kilometru attālumā no Latvijas, bija sajūta, ka bijām mājās. Bija ļoti izjūtama šī siltuma sajūta, ko jūt mājās. Varēja just, ka mēs esam gaidīti. Lai arī dažreiz likās, ka ir neveikli brīži, mājinieki tos ātri vien izkliedēja ar savu lielo atvērtību un pozitīvismu. Jau pirmajā dienā mēs bijām ļoti sadraudzējušies ar citu valstu pārstāvjiem, ka ātrāk vēlējāmies nākamo dienu. Pirmdiena paskrēja ļoti ātri, jo tā bija notikumiem pilna un izdevusies diena!
Daniela: otrdienas laikā mums bija iespēja vēl vairāk satuvināties ar citiem Erasmus projekta dalībniekiem. Katra no valstīm bija sagatavojusi 3 iekštelpu spēles. Šīs spēles bija visdažādākās – sākot ar parastām klases vakaru spēlēm, ko spēlē arī Latvijā, un beidzot ar dažādām tradicionālo deju spēlēm. Šīs spēles mūs visus saliedēja, un pēc to spēlēšanas mēs jutāmies ļoti brīvi, runājot vai smejoties viens ar otru. Visinteresantākie man šķita šīs kultūras tradicionālie ēdieni, gan dīvainā izskata, gan sastāvdaļu sajaukuma dēļ. Apskatot muzejus un nopērkot suvenīrus mājiniekiem, šī diena bija beigusies.
Alise Paula: pēc intensīvā un atbildīgā darba skolā mana mīļākā dienas daļa bija vakara pasēdēšana, kur mēs dejojām, dziedājām, komunicējām ar visu valstu jauniešiem un pavadījām lielisku laiku. Katra šīs nedēļas diena bija neaizmirstamu emociju un atmiņu pilna. Es nekad nebiju ar cilvēkiem satuvinājusies tik īsā laika posmā. Esmu pateicīga, ka man tika dota šāda iespēju doties Erasmus projektā!
Marta: ceļš uz Kapadokiju bija ļoti garš, bet, kad tur ieradāmies, devāmies uz "Han Restaurant" paēst burvīgas pusdienas. Tālāk devāmies uz Kapadokiju un Goreme brīvdabas muzeju, kas atrodas pašā Kapadokijas centrā. Te apskatāmas daudz klintī izcirstas baznīcas ar ļoti skaistām freskām. Lielākā daļa šo baznīcu tapusi 10.-12. gadsimtā. Īsts brīnums bija Zelve brīvdabas muzejs – Zelve agrāk bijusi mājvieta vienai no lielākajām kopienām šajā reģionā. Zelve ir unikāla alu pilsēta, kur izveidoti iedzīvotāju mājokļi, baznīcas. Sākotnēji pilsētu apdzīvojuši kopā gan kristieši, gan musulmaņi. Ap 1950. gadu Zelvi pametuši pēdējie iedzīvotāji saistībā ar erozijas radīto bīstamību. Turcija – kontrastu zeme, kur mūsdienas mijas ar vēsturi!
Alise: pēdējās projekta dienas kulminācija bija "Turku nakts." Šajā pasākumā mēs iepazinām Turcijas tradicionālos ēdienus, dejas, dziesmas, tērpus un turku kāzu ceremoniju. Visgrūtāk man bija atvadīties no jaunajiem iegūtajiem draugiem. Šī nedēļa noteikti bija viena no aizraujošākajām manā dzīvē. Esmu pateicīga par šo iespēju iepazīt citas valsts tradīcijas, kultūru, pilsētu un iegūt jaunus draugus. Es iesaku ikvienam izmantot šo iespēju, jo Erasmus projekts nošķir jauniešus no digitālajām ierīcēm un uzlabo komunikācijas prasmes.
Informāciju sagatavoja Ogres Valsts ģimnāzija