Inga Blumfelde, Lielvārdes pamatskolas mūzikas skolotāja, direktora vietniece, Ogres novada Izglītības pārvaldes (ONIP) Izglītības metodiķe Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslas jomā piedalījās konferencē ar darbnīcu “Pašvadīta mācīšanās kompetencēs balstīta mācību satura apguvē mūzikas mācību priekšmetā” un bija arī moderatore trīs konferences sesijās. Inga norāda, ka pieņemot izaicinājumu stāties visas valsts skolotāju priekšā, pedagogi guva apliecinājumu tam, ka strādā radoši un kopsolī ar jauno izglītības kompetenču saturu. Atsauksmes par skolotāju pieredzes krājumu bija teicamas!
Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslas jomu pārstāvēja septiņi Ogres novada pedagogi - Inese Dudele no Ogresgala pamatskolas ar pieredzes stāstu “Āra nodarbības mūzikā”. Ilze Čuibe - Oliņa no Lielvārdes pamatskolas ar pieredzes stāstu “Sadarbība dažādos mācību priekšmetos”. Zane Bēķe no Ikšķiles vidusskolas ar diviem pieredzes stāstiem “Kultūras mantojuma vērtību aktualizēšana”, “Pazudušā dēla motīva pētniecība mākslā dažādos kultūrlaikmetos un interpretācija šodien”. Ilze Mazpane no Ogres 1.vidusskolas ar pieredzes stāstu “Foruma teātris un Varoņa stāsts - metodes pašizziņai un pašizpausmei”. Kristaps Kiršteins no Ogres Valsts ģimnāzijas ar pieredzes stāstu “Teātra māksla - komplicēts ceļš uz pašpārliecinātu, drosmīgu, radošu un konkurētspējīgu personību”. Oskars Kļava no Lielvārdes vidusskolas/Jaunogres vidusskolas ar pieredzes stātu “Etīdes struktūra un tēla veidošanas metodika”.
Santa Mežvēvere, Lielvārdes pamatskolas latviešu valodas un literatūras skolotāja, ONIP Izglītības metodiķe Valodu jomā, dalījās ar pieredzes stāstu par tēmu “Valodas spēks un nespēks laiku griežos”, kā arī bija valodas sesijas moderatore. Latviešu valodas un literatūras jomu pārstāvēja un ar pieredzes stāstu dalījās arī Daina Grīnhofa, Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas latviešu valodas un literatūras skolotāja, iepazīstināja klausītājus ar savu labās prakses piemēru „Kā sasaistīt skolas tradīcijas ar mācību saturu un audzinātāju stundas tematiku?” Abi pieredzes stāsti guva kolēģu atzinību par veiksmīgu jaunās izglītības programmas īstenošanu praksē. Skolotājas guva daudz radošu ideju un interesantu ideju turpmākajam darbam, jo konference bija ļoti intensīva un piesātināta ar dažādiem pieredzes stāstiem.
Maijas Vilnītes, Ogres Valsts ģimnāzijas angļu valodas skolotājas, direktora vietnieces metodiskajā darbā, ONIP Izglītības metodiķes Valodu jomā konferences tēma bija “Google Saites izmantošana valodu mācību stundās”.Maija Vilnīte uzstājās kopā ar Viktoriju Gailišu, Ogres Valsts ģimnāzijas angļu valodas skolotāju. Sesijas laikā pedagogi varēja uzzināt kā vienkārši, bez programmēšanas pamatzināšanām izveidot vienkāršotu savu personīgo vai klases vietni (mājaslapu), kuru izmanto dažādiem mācīšanās mērķiem, piemēram, kā mācību materiālu krātuvi pedagogiem vai skolēniem, pašvadītas mācīšanās vai starppriekšmetu saiknes īstenošanas vietni.
Jolanta Zarāne, ONIP Izglītības metodiķe Tehnoloģiju mācību jomā, kura piedalījās konferencē kā klausītāja, akcentē, ka dizainā un tehnoloģijās apmeklētās nodarbības un meistarklases bija vērtīgas. Tika demonstrētas dažādas pieredzes gan, kā strādāt vidusskolas klasēs, gan pamatskolas klasēs. Tika demonstrēta pieredze, kā vadīt konkursus dizainā, kur tiek izmantots 3D printeris. Tika prezentēta starppriekšmetu sadarbība stundās, kur skolotājas bija sagatavojušas lielisku stundu digitālajā platformā ar interaktīviem uzdevumiem un zināšanu pārbaudi.
Oksana Grimaļuka-Nazarova, Tīnūžu sākumskolas direktora vietniece izglītības jomā un datorikas skolotāja, ONIP metodiķe tehnoloģiju jomā reģionālajā konferencē dalījās pieredzē un vadīja meistarklasi "Kā izvēlēties sev piemērotākos digitālos mācību resursus?". Sesijas laikā klausītāji uzzināja, kā izvēlēties sev piemērotākos un vienkāršākos rīkus, ņemot vērā reālos apstākļus, piemēram, laika ierobežojumu, tehnisko nodrošinājumu, skolēnu un skolotāju digitālās prasmes u.tml. Klausītāji guva ieskatu vairākos rīkos, izmēģināja tos darbībā. Kā uzsver Oksana Grimaļuka – Nazarova, dalība konferencē bija izaicinājums, bet viss ir iespējams, ja ir vēlme un degsme! Protams, ļoti pietrūka "klātienes efekta".
Veselības un fiziskās aktivitātes mācību jomu no Ogres novada pārstāvēja Ogres 1.vidusskolas sporta skolotājs Gatis Heidingers. Skolotājs dalījās savā pieredzē par tēmu "Kā skolā sporta un veselības stundās apgūt un pilnveidot kalnu riteņbraukšanas prasmes". Inese Auziņa, ONIP Izglītības metodiķe Veselības un fiziskās aktivitātes mācību jomā, uzsver, ka klausoties citu skolotāju pieredzes stāstus, ir guvusi iedvesmu iegūto pieredzi izmantot savā ikdienas darbā.
Matemātikas jomu pārstāvēja Inga Zviedre, Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas matemātikas un fizikas skolotāja.
Sociālajā un pilsoniskajā mācību jomā divu kolēģu pieredze. Anete Ezeriete, Ogres Valsts ģimnāzijas sociālo zinību skolotāja, direktores vietniece audzināšanas darbā un interešu izglītībā, par dalību konferencē saka šādi: “Skola2030 konferences sociālās un pilsoniskās mācību jomas sekcijā, bija iespēja iegūt apliecinājumu, ka skolotāju radošumam nav robežu. Domājot par skolēnu vajadzībām tiek radīti uzdevumi, kas ļauj iejusties dažādās lomās, piemēram, - vēstures stundās intervēt vai iztēloties tikšanos ar kādu personu no cita gadsimta. Sociālo zinību stundās pamatskolā reizēm var un vajag arī klātienē paslēpties aiz telefona ekrāna, lai klasē veidotu diskusiju. Gūta atziņa, ka vidusskolas posmā tikai pašiem skolēniem modelējot dažādas situācijas ir iespējams radīt jaunas un oriģinālas domas un idejas. Mācību procesa centrā joprojām ir skolēni un skolēns kā personība un tikai vērojot, kā viņi tiek galā ar uzdevumiem, sniedzot palīdzīgu roku viņu attīstībā, nevis stāvot klases priekšā, ir iespējams iegūt zināšanas ar pievienoto vērtību.” Savukārt, Daiga Zamarina, Taurupes pamatskola Mazozolu filiāles vēstures un sociālo zinību skolotāja akcentē, ka “pozitīvais bija tas, ka visiem tika dota iespēja dalīties ar savu pieredzi un katrs varēja paņemt to, kas viņu vairāk interesēja. Patika brīvprātīgā un attālinātā konferences forma, kas ļāva iepazīt arī citu novadu skolotāju darbu un saprast pie kā strādā Latgalē, Vidzemē u.c.”
Konferencē piedalījās arī Ogres 1.vidusskolas sākumskolas posma skolotāja Laima Graumane ar meistarklasi “Kā sākumskolas skolēni spēles veidā nostiprina zināšanas dabaszinībās un iegūst atgriezenisko saiti?” Meistarklasē bija iespēja iepazīties ar aizraujošu spēli “Vairāk zini, vairāk gūsti”, uzzināt, kā ar spēles palīdzību iespējams motivēt un aizraut skolēnus, un noskaidrot, kā organizēt mācību procesu, lai ieinteresētu skolēnus mācīties dabaszinības.
Daira Kristapsone, ONIP Izglītības metodiķe Speciālajā izglītībā, konferencē piedalījās kā klausītāja. Daira Kristapsone norāda, ka vērtīgākā pieredze, bija vērot savas jomas speciālisti, Valmieras pirmsskolas izglītības iestādes “Buratino” speciālo pedagoģi Ilzi Krievāni, kura bija sagatavojusi prezentācija ,,Sensorā attīstība kā bērna uztveres pamats’’. Speciāliste izmantoja praktiskus materiālus, lai bērns ar sajūtām un kustībām attīstītu prasmes un apgūtu zināšanas, veidotu gribu, motivāciju un uzmanību. Speciālā pedagoģe parādīja vairākus vingrinājumus, kuros caur tausti, redzi un kustību bērni iepazina priekšmeta formu un krāsu. Tieši praktiskie piemēri noteikti noderēs speciālo pedagogu darbam, kā ierosme jauniem metodiskiem paņēmieniem.
Informāciju sagatavoja ONIP Izglītības metodiķe sākumskolā Ilze Ušpele