9. oktobrī, 13.00
Mūziķis Gints Cālītis, grupa PIRMAIS KURSS un vokāliste Alina Melngaile
9. oktobrī, 18.00
Rihards Lībietis Orchestra un dziesminieks Goran Gora
10. oktobrī, 13.00
Vīru kopa VILKI
10. oktobrī, 18.00
Mūziķi Krists Saržants un Evilena Protektore
Biļetes uz pasākumiem var iegādāties Ogres novada Kultūras centra kasē, BIĻEŠU PARADĪZES tīklā un internetā www.bilesuparadize.lv.
Plašāka informācija par gaidāmajiem pasākumiem atrodama mājas lapā www.okultura.lv un Ogres novada Kultūras centra sociālo tīklu kontos.