Ceturtdiena, 09.10.2025 21:49
Elga, Elgars, Helga
Ceturtdiena, 09.10.2025 21:49
Elga, Elgars, Helga
Sestdiena, 9. oktobris, 2021 10:17

Norisinās raidījuma DZĪVĀ SKATUVE OGRĒ 2 filmēšana

ONKC
Norisinās raidījuma DZĪVĀ SKATUVE OGRĒ 2 filmēšana
Sestdiena, 9. oktobris, 2021 10:17

Norisinās raidījuma DZĪVĀ SKATUVE OGRĒ 2 filmēšana

ONKC

Sestdien un svētdien Ogres novada Kultūras centrā norisinās raidījuma DZĪVĀ SKATUVE OGRĒ 2 filmēšana.Lai ielūkotos filmēšanas aizkulisēs un baudītu lielisku mūziku pašmāju mākslinieku izpildījumā, Kultūras centrs aicina apmeklēt raidījumu ierakstus.

9. oktobrī, 13.00
Mūziķis Gints Cālītis, grupa PIRMAIS KURSS un vokāliste Alina Melngaile

9. oktobrī, 18.00
Rihards Lībietis Orchestra un dziesminieks Goran Gora

10. oktobrī, 13.00

Vīru kopa VILKI

10. oktobrī, 18.00
Mūziķi Krists Saržants un Evilena Protektore

Biļetes uz pasākumiem var iegādāties Ogres novada Kultūras centra kasē, BIĻEŠU PARADĪZES tīklā un internetā www.bilesuparadize.lv.
Plašāka informācija par gaidāmajiem pasākumiem atrodama mājas lapā www.okultura.lv un Ogres novada Kultūras centra sociālo tīklu kontos.

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?