1. aprīlī plkst. 19.00 Ogres novada Kultūras centra Lielajā zālē viesosies Normunds Rutulis un Ieva Kerēvica, kas koncerta KLAU, KAFIJU! klausītājus vedīs melodiskā piedzīvojumā, izpildot gan labi zināmas, gana arī pavisam jaunas dziesmas.

Koncertā kopā ar Normundu Rutuli un Ievu Kerēvicu muzicēs Anrijs Grinbergs – bungas, balss, Māris Ozols – taustiņi, Uldis Beitiņš – ģitāra, Roberts Rasa – bass, balss.


“Šis ir sastāvs, kas izveidojies gadu gaitā un ir kļuvis par manu pamatsastāvu. Muzicējam kopā jau kopš 2001.gada un tādēļ esam ne tikai labi draugi, bet lieliski “saspēlējušies”. Pārvaldām visu Normunda Rutuļa repertuāru, sākot no “Raudāja māte” un beidzot ar jauno “Klau, kafiju!”. Vēl kādu tik saliedētu un saskanīgu kolektīvu, mūsdienās uz popmūzikas skatuves, atrast nebūs viegli. Mēs ar to lepojamies un savu prieku dodam ikvienam klausītājam. Enerģijas apmaiņa notiek tikai ar “pluss zīmi”. Skaista latviešu mūzika, profesionāls sniegums un tikai patīkamas emocijas – tas ir galvenais, ko iegūst klausītājs!” tā par gaidāmo koncertu un mūziķiem tajā saka Ieva Kerēvica.


Biļetes uz koncertu var iegādāties internetā šeit: , Ogres novada Kultūras centra kasē un Biļešu Paradīzes tīklā.
Biļetes cena 20 EUR. 15% atlaide ar Ogres novadnieka karti vai aplikācijas kodu.


Pieaugušajiem, no 18 gadu vecuma, biļete derīga tikai kopā ar Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sadarbspējīgo sertifikātu un personu apliecinošu dokumentu! Visiem apmeklētājiem no 7 gadu vecuma pasākuma norises vietā jālieto sejas aizsargmaskas!
Pasākums tiks filmēts un fotografēts. Iegūtais materiāls tiks izmantots publicitātes vajadzībām.

