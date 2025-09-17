Noskaidrota aktīvākā ģimene Ogres Centrālās bibliotēkas galda spēļu maratonā

Aicinājumam izspēlēt pēc iespējas vairāk Ogres Centrālās bibliotēkas krājumā esošo galda spēļu atsaucās vairākas ogrēniešu ģimenes. Taču visaugstāko spēļu torni izdevās izveidot Zandai Bužinskai ar ģimeni, kas balvā saņem mūsu kolēģu veidoto spēli “Ceļā uz 100”. Savukārt Ogres Centrālās bibliotēkas veicināšanas balvu saņem Dzintras Germas-Lemeses ģimene.
Ogres Centrālā bibliotēka pateicas visiem, kas piedalījās galda spēļu maratonā.
Galda spēļu piedāvājumu iespējams apskatīt 2. stāva lasītavā, bet spēles spēlēt īpaši iekārtotā bibliotēkas Spēļu telpā vai mājās.