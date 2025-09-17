Trešdiena, 17.09.2025 13:45
Vaira, Vairis, Vera
Trešdiena, 17.09.2025 13:45
Vaira, Vairis, Vera
Otrdiena, 16. septembris, 2025 14:15

Noskaidrota aktīvākā ģimene Ogres Centrālās bibliotēkas galda spēļu maratonā

Ogres Centrālā bibliotēka/OgreNet
Noskaidrota aktīvākā ģimene Ogres Centrālās bibliotēkas galda spēļu maratonā
Foto: OCB
Otrdiena, 16. septembris, 2025 14:15

Noskaidrota aktīvākā ģimene Ogres Centrālās bibliotēkas galda spēļu maratonā

Ogres Centrālā bibliotēka/OgreNet

Vasarā Ogres Centrālā bibliotēka aicināja spēlēt galda spēles un piedalīties galda spēļu maratonā “Spēļu tornis”.

Aicinājumam izspēlēt pēc iespējas vairāk Ogres Centrālās bibliotēkas krājumā esošo galda spēļu atsaucās vairākas ogrēniešu ģimenes. Taču visaugstāko spēļu torni izdevās izveidot Zandai Bužinskai ar ģimeni, kas balvā saņem mūsu kolēģu veidoto spēli “Ceļā uz 100”. Savukārt Ogres Centrālās bibliotēkas veicināšanas balvu saņem Dzintras Germas-Lemeses ģimene.
Ogres Centrālā bibliotēka pateicas visiem, kas piedalījās galda spēļu maratonā.
Galda spēļu piedāvājumu iespējams apskatīt 2. stāva lasītavā, bet spēles spēlēt īpaši iekārtotā bibliotēkas Spēļu telpā vai mājās.
OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.