"No sirds apsveicu Madlienas vidusskolas 7. klasi, kas uzvarējusi konkursā iniciatīvas "Eiropas Jaunais pilsonis" ietvarā. Īstenot savus sapņus var, mērķtiecīgi plānojot un rīkojoties, līdzdarbojoties un sadarbojoties. Eiropas izvirzītie mērķi – digitālāka, zaļāka un ilgtspējīgāka – ir ļoti ambiciozi. To sasniegšanai nepieciešams ikviena, īpaši jauniešu, atbalsts un iesaiste. Madlieniešiem un pārējiem aktīvajiem jauniešiem no visas Latvijas novēlu neapstāties, turpināt realizēt iecerētās idejas, veidojot Latviju un Eiropu, ar kuru lepojamies šodien un kas būs labas mājas arī nākamajām paaudzēm," aicina Zane Petre, Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā vadītāja.
Šī gada sākumā Latvijas Pilsoniskā alianse aicināja pieteikties 7. - 12. klases izglītības programmai #EiropasJaunaisPilsonis 2020./2021. mācību gada pavasara semestrim. Nodarbības notika attālinātā režīmā, tajās lektori ar skolēniem diskutēja par dažādiem, ar pilsoniskās sabiedrības darbību un ES jautājumiem un ES pilsoņu tiesībām, tādējādi veicinot izpratnes paaugstināšanu par pilsoniskā aktīvisma nozīmi un kritisko domāšanu, vienlaikus mudinot jauniešus būt pilsoniski aktīviem Eiropas jaunajiem pilsoņiem. Kopumā tika izglītoti 240 skolēni no dažādām skolām Latvijā.
"Prieks, ka jaunieši turpina būt pilsoniski aktīvi un rāda pozitīvo piemēru ne tikai saviem vienaudžiem, bet visiem apkārtējiem arī šajos sarežģītajos COVID-19 pandēmijas apstākļos. Arī Latvijas Pilsoniskā aliansei šis bija jauns izaicinājums – īstenot programmu "Jaunais pilsonis” attālināti. Arī nākotnē turpināsim izglītot jauniešus par pilsonisko līdzdalību, lai akcentētu ikviena iesaistes iespējas dažādās līdzdalības aktivitātēs," uzsver Kristīne Zonberga, biedrības "Latvijas Pilsoniskā alianse" direktore.
Martā un aprīlī deviņas klases visā Latvijā veica dažādas pilsoniskās iniciatīvas izglītības programmas #EiropasJaunaisPilsonis ietvaros. Iniciatīvu konkursā piedalījās skolēni no Iecavas vidusskolas, Līgatnes Jauno līderu vidusskolas, Ķekavas vidusskolas un Madlienas vidusskolas. Tika īstenotas tādas iniciatīvas kā "Apsveic dzimšanas dienā draugu pansionātā!", kurā sadarbībā ar Valsts sociālās aprūpes centra "Zemgale" Iecavas nodaļas darbiniekiem, Iecavas skolēni iepriecināja ar dāvanām dzimšanas dienā centra klientus, tāpat skolēni vāca un šķiroja atkritumus, ziedoja apģērbu labdarībai un meklēja veidus kā mazināt trauksmi un nomierinātu prātu.
21. aprīlī žūrijas komisija, kurā ir pārstāvji no Latvijas Pilsoniskās alianses, Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā un Eiropas Parlamenta biroja, izvērtēja pēc konkursa nolikuma visas iniciatīvas un vienojās, ka galveno balvu – Līdzdalības dienu (iespēju piedalīties īpašā attālinātā, izglītojošā un interaktīvā pasākumu programmā), saņems Madlienas vidusskolas 7. klase.
Par Latvijas Pilsonisko aliansi
Latvijas Pilsoniskā alianse ir neatkarīga, bezpeļņas nevalstiskā jumta organizācija, kuras mērķis ir stiprināt pilsonisko sabiedrību Latvijā, atbalstot Latvijas nevalstisko organizāciju kopējās intereses un veidojot labvēlīgu vidi biedrību un nodibinājumu darbībai. Latvijas Pilsoniskā alianse vairāk kā 130 biedrus, kas kopumā aptver aptuveni 70 000 privātpersonas.
Projekts top sadarbībā ar Eiropas Savienības māju un Eiropas Komisijas pārstāvniecību Latvijā.
Informāciju sagatavoja Latvijas Pilsoniskā alianse