Dzimtās valodas dienu sagaidot, Latviešu valodas aģentūra apbalvo ikgadējā skolēnu radošo darbu konkursa uzvarētājus. Šoreiz konkursa tēma bija „Mans grāmatplaukta stāsts”.
Stāsta konkursa organizatore, aģentūras projektu vadītāja Velga Līcīte-Meldere: “Aicinājām skolēnus rakstīt par grāmatām, kuras viņi lasa un par kurām interesējas. Izsludinot konkursu, mazliet bažījāmies, vai būs atsaucība, jo tēma jau nav „Mana dzīve telefonā”, bet gan par grāmatām viņu dzīvē. Tomēr labā ziņa ir tā, ka bērni lasa grāmatas. Konkursā sagaidījām ļoti lielu pieteikumu skaitu – 1090 radošos darbus (esejas, dzejoļus, domrakstus un zīmējumus) gan no Latvijas, gan latviešu skolām ārzemēs (658 literāros darbus un 432 zīmējumus). No katras skolas varēja iesūtīt tikai deviņus darbus, tas nozīmē, ka konkursā piedalījās daudz vairāk bērnu un jauniešu.”
Žūrijas komisija (literatūrzinātniece, Latvijas Universitātes profesore, mācību grāmatu autore I. Stikāne, māksliniece, grāmatu „Koko un Riko” zīmējumu autore L. Lošina, UNESCO LNK ģenerālsekretāre B. Moļņika, rakstnieks V. Rūmnieks un Latviešu valodas aģentūras projektu vadītāja V. Līcīte-Meldere) spraigā diskusijā vērtēja un noteica labākos radošos darbus. Godalgoto autoru vidū lepojamies arī ar mūsu skolēnu panākumiem. Literāro darbu konkurencē vislabāk veicās mazozolietei Ancei Millerei (tagad Ērgļu vidusskolas 12.klases skolniecei) – 1. vieta republikā, 2. vieta – Matīsam Milleram, Taurupes pamatskolas Mazozolu filiāles 2. klase, atzinība – Emīlijai Pētersonei (Mazozolu filiāles 1. klase) un Mikam Saulītim (Mazozolu filiāles 9. klase).
Arī labāko zīmētāju vidū – 3. vieta Emīlijai Pētersonei, atzinība – Matīsam Milleram, kā arī Marikai Deņisovai (Taurupes pamatskolas 9. klase) un Ievai Jansonei (Mazozolu filiāles 4. klase).
Arī šogad interesantāko darbu fragmenti tiks apkopoti un izdoti krājumā, turpinot skolēnu radošo darbu krājumu sēriju, kurā izdotas jau četrpadsmit grāmatas. Sadarbībā ar Latvijas Radioteātri plānots veidot arī iestudējumu Latvijas Radio 1.
Informāciju apkopoja Vanda Prancāne, Taurupes pamatskolas direktora vietniece izglītības jomā