Sestdiena, 11. aprīlis, 2026 14:29

Noskaidroti labākie pavasara vēlējumi Ogres Centrālajai bibliotēkai

Ogres Centrālā bibliotēka/OgreNet
Foto: OCB
Martā Ogres Centrālā bibliotēka jaunākā vecuma apmeklētājus mudināja doties svaigā gaisā, izkustēties un piedalīties orientēšanās konkursā “Pavasaris skaita līdzi”.

Konkursa dalībniekiem bija ne tikai jāsaskaita dažādi bibliotēkas apkārtnē esošie objekti, bet arī jāmeklē atslēgas vārdi pasākās par ziediem. No dotajiem vārdiem skolēni izveidoja savu novēlējumu bibliotēkai. Bibliotekārus visvairāk šajā pavasarī iedvesmojuši tieši šie:
  • “Ar cīruļa dziesmu mosties, jautrā dejā uz bibliotēku doties, lai katra diena nes skaistus, košus piedzīvojumus kā saulespuķe!
  • “Es novēlu, lai jums jauks pavasaris un lai var dzirdēt cīruļus un, lai visi jūs slavē!”
  • “Es novēlu skaistas un baltas pavasara brīvdienas!”
Ogres Centrālā bibliotēka izlozēja arī trīs veiksmīgākos konkursa dalībniekus, kas savā īpašumā iegūs balviņu.
Apsveicam Unu Larku, kas iegūst mūsu draugu Melnā Kamene gastrobārs dāvanu kuponu!
Sveicam arī Martu Ozoliņu un Eviju Vēveri, kas saņems pārsteiguma balviņas no bibliotēkas.
Bibliotēka pateicas visiem konkursa dalībniekiem par azartu!
