Piektdiena, 17.10.2025 17:48
Gaitis, Gaits, Karīna
Piektdiena, 17.10.2025 17:48
Gaitis, Gaits, Karīna
Piektdiena, 17. oktobris, 2025 15:32

Vidzemes Prozas lasījumos izskanēs labākie vidzemnieku stāsti, uzstāsies arī ogrēniete

OgreNet
Vidzemes Prozas lasījumos izskanēs labākie vidzemnieku stāsti, uzstāsies arī ogrēniete
Ekrānšāviņš no Ž. Zujeviča video
Piektdiena, 17. oktobris, 2025 15:32

Vidzemes Prozas lasījumos izskanēs labākie vidzemnieku stāsti, uzstāsies arī ogrēniete

OgreNet

Ir noslēgusies konkursa "Vidzemes Prozas lasījumi 2025" otrā kārta un noskaidroti finālisti, kuru stāsti izskanēs noslēguma pasākumā 1. novembrī plkst. 17.00 mākslas telpā "Mala" Cēsīs. Pasākuma laikā tiks izraudzīts viens laureāts, kurš pārstāvēs Vidzemi "Prozas lasījumos 2025" Rīgā, informē kultūras centra "Siguldas devons" pārstāvji.

2025. gada Vidzemes Prozas lasījumos savus prozus darbus lasīs: Andris Habermanis (Siguldas novads), Anna Kalna (Valmiera), Aukstums / Renāte Mālmane (Salaspils novads), Mārīte Tabita Kalniņa (Ogre) un Ulrika Ūpe (Sigulda).

Kā atzīst konkursa žūrija, kuras sastāvā šogad strādāja Guntis Berelis, Inga Ābele, Aivars Eipurs, Madara Rutkēviča, Linda Vītuma (Lea Vinks) un Evita Hofmane, visi garā nominantu saraksta stāsti būtu pelnījuši izskanēt vai tikt publicēti, jo mākslinieciskais līmenis šogad bija jūtami augstāks nekā pirmajā gadā, tāpēc finālistu izvēlē noteicošais bija vērtētāju gaume.

Vidzemes Prozas lasījumu konkursā šogad piedalījās autori no Valmieras, Cēsu, Salaspils, Saulkrastu, Ogres, Lielvārdes, Ādažu un Siguldas novada. Konkursa mērķis ir veicināt literāro procesu Vidzemē, iepazīstināt lasītājus ar Vidzemē dzīvojošo autoru prozas darbiem un dot iespēju autoriem sasniegt plašāku auditoriju, norāda "Siguldas devons" pārstāvji.

Šogad visiem Vidzemes autoriem bija iespēja piedalīties "Izglītības programmā rakstniecībā", kurā lekcijas un nodarbības vadīja un savā pieredzē dalījās jau atzinību guvuši un pazīstami literāti un literārās izglītības programmu vadītāji - Inga Gaile, Andris Akmentiņš, Inga Žolude, Dace Vīgante, Sandra Ratniece, Ronalds Briedis, Guntis Berelis un Arno Jundze.

Vidzemes Prozas lasījumu tradīciju aizsāka kultūras centrs "Siguldas devons" sadarbībā ar Siguldas novada bibliotēku un Latvijas Rakstnieku savienību. Pirmie Vidzemes Prozas lasījumi notika Siguldā, šogad vidzemnieku prozu varēs baudīt Cēsīs, bet nākamajā gadā plāno tikties Ogrē.

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?