2025. gada Vidzemes Prozas lasījumos savus prozus darbus lasīs: Andris Habermanis (Siguldas novads), Anna Kalna (Valmiera), Aukstums / Renāte Mālmane (Salaspils novads), Mārīte Tabita Kalniņa (Ogre) un Ulrika Ūpe (Sigulda).
Kā atzīst konkursa žūrija, kuras sastāvā šogad strādāja Guntis Berelis, Inga Ābele, Aivars Eipurs, Madara Rutkēviča, Linda Vītuma (Lea Vinks) un Evita Hofmane, visi garā nominantu saraksta stāsti būtu pelnījuši izskanēt vai tikt publicēti, jo mākslinieciskais līmenis šogad bija jūtami augstāks nekā pirmajā gadā, tāpēc finālistu izvēlē noteicošais bija vērtētāju gaume.
Vidzemes Prozas lasījumu konkursā šogad piedalījās autori no Valmieras, Cēsu, Salaspils, Saulkrastu, Ogres, Lielvārdes, Ādažu un Siguldas novada. Konkursa mērķis ir veicināt literāro procesu Vidzemē, iepazīstināt lasītājus ar Vidzemē dzīvojošo autoru prozas darbiem un dot iespēju autoriem sasniegt plašāku auditoriju, norāda "Siguldas devons" pārstāvji.
Šogad visiem Vidzemes autoriem bija iespēja piedalīties "Izglītības programmā rakstniecībā", kurā lekcijas un nodarbības vadīja un savā pieredzē dalījās jau atzinību guvuši un pazīstami literāti un literārās izglītības programmu vadītāji - Inga Gaile, Andris Akmentiņš, Inga Žolude, Dace Vīgante, Sandra Ratniece, Ronalds Briedis, Guntis Berelis un Arno Jundze.
Vidzemes Prozas lasījumu tradīciju aizsāka kultūras centrs "Siguldas devons" sadarbībā ar Siguldas novada bibliotēku un Latvijas Rakstnieku savienību. Pirmie Vidzemes Prozas lasījumi notika Siguldā, šogad vidzemnieku prozu varēs baudīt Cēsīs, bet nākamajā gadā plāno tikties Ogrē.