Noskaidrots labākais skaļais lasītājs Ogres novadā – Ričards Jansons
13. maijā Ogres Centrālajā bibliotēkā (OCB) pulcējās Nacionālās skaļās lasīšanas sacensību konkursa dalībnieki – 11 un 12 gadus veci Ogres novada skolu 5.klašu skolēni, kuri savās skolās izvirzīti kā labākie lasītāji. Bibliotēkā notika konkursa reģionālais fināls, lai noskaidrotu, kurš 24.septembrī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā cīnīsies par Latvijas lasīšanas čempiona titulu, kļūstot par Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu direktoru.

Labākie novada skolu lasītāji

Šogad lasīšanas konkursā iesaistījās 15 skolas un 490 skolēnu no visa Ogres novada,  konkursa reģionālajam finālam izvirzot 19 – Paulu Dūrīti (Madlienas vidusskola), Artūru Gončaruku (Jaunogres vidusskola), Ievu Jansoni (Taurupes pamatskola Mazozolu filiāle), Ričardu Jansonu (Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskola), Emīliju Kokinu (Ikšķiles vidusskola), Esteri Konošonoku (Ogres 1. vidusskola), Evelīnu Ķēniņu (Ogres sākumskola), Elzu Ķikuti (Ikšķiles vidusskola), Kristu Ozerinsku (Taurupes pamatskola), Šarloti Elīzu Paegli (Ķeguma Komercnovirziena vidusskola), Jāni Papiņu (Ogres 1. vidusskola), Rasu Peismalieti (Jumpravas pamatskola), Rūtu Ratnieci (Tīnūžu sākumskola), Emīlu Simaško (Lielvārdes pamatskola), Daniēlu Lilū Siņkovsku (Ogres 1. vidusskola), Vidmantu Survilo (Ogres sākumskola), Dāvidu Šaršūnu (Ogresgala pamatskola), Montu Violetu Vilcāni (Birzgales pamatskola) un Karīnu Zelču (Lēdmanes pamatskola).

Reģionālā mēroga konkursa žūrija

Katrs dalībnieks pastāstīja, kādas grāmatas fragmentu lasīs un kāpēc izvēlējās šo, un nolasīja izvēlēto fragmentu. Lasītāju sniegumu vērtēja žūrija – aktieris un režisors Jānis Znotiņš, OCB direktores vietniece Aija Žilvinska, Ogres novada Kultūras centra direktore Elīna Aupe, pagājušā gada Ogres reģiona Skaļās lasīšanas konkursa uzvarētāja, Madlienas vidusskolas 6. klases skolniece Denīze Nora Dzene, kā arī jaunais un daudzsološais reperis Jānis Zeļģis.

Lasāmo fragmentu loks plašs

Skolēni bija izvēlējušies lasīt fragmentus no visdažādākajām grāmatām, piemēram, Ž.Frīnss “Skolotājs Jāps var visu”, I.Ziedonis “Krāsainas pasakas”, E.Portere “Polianna nu jau liela”, A.Lindgrēna “Brālītis un Karlsons, kas dzīvo uz jumta”, “Madikena” un “Ronja – laupītāja meita”, S.Penipārkere “Pakss”, D.Bedīls “Maģiskā pults”, M.Zālīte “Pieci pirksti” un “Paradīzes putni”, Ē.Hantere “Klanu kaķi” un citas.

Vārdam, grāmatai un iztēlei liels spēks

Konkursa noslēgumā žūrija atzina, ka skolēnu sniegums bija ļoti labs un izvēlēties trīs labākos bijis ļoti grūts uzdevums. Sacensību galvenais tiesnesis J.Znotiņš pauda prieku par konkursa dalībniekiem, pateicās skolotājiem, kuri palīdzējuši bērniem sagatavoties, kā arī konkursa organizatoriem, un uzskata, ka lasīšanas prieks noteikti ir jāveicina. Režisors atklāja, ka interese par grāmatu lasīšanu viņam raisījusies tikai pieaugušā vecumā, kad arī viņš sācis novērtēt lielo vārda, grāmatas un iztēles spēku, tāpēc savās izrādēs aktieriem liek daudz runāt un maz izmanto scenogrāfiju, lai maksimāli tiktu rosināta skatītāja iztēle. J.Znotiņš uzdeva konkursa dalībniekiem uzdevumu – atklāt lasīšanas un grāmatu prieku vismaz vienam savam draugam, kuplinot jauno lasītāju pulku.

