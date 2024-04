Noslēdzies "Ceļojums tehnoloģiju pasaulē"

LEGO robotu konstruēšanas, programmēšanas un vadīšanas prasmes tika apgūtas darbnīcā “Robotu pavēlnieki”. Bērni ne tikai veidoja sarežģītas robotu konstrukcijas, bet apguva, kā likt robotiem veikt dažādus uzdevumus un kā kontrolēt uzdevumu izpildi ar sensoru palīdzību. Neizpalika arī robotu sumo cīņas!





Darbnīcā “Jauni inženieri” tika veidoti dažādi lidaparāti – lidmašīnas, helikopteri un izpletņi. Kopīgi tika pētīts, kā atšķiras to lidojums, ja tiem mainās dažādu parametru vērtības, piemēram, izmantotie materiāli, spārnu garums, masa utml.





Kā lidmašīnas būvē profesionāļi, to bērni devās uzzināt uz uzņēmumu BELMONT AERO. Ekskursijas laikā bērni iepazina procesu, sākot ar to, kā no metāla tiek izgrieztas detaļas, kā tiek metinātas sastāvdaļas, un beidzot ar lidaparātu kniedēšana, krāsošana, žāvēšana un gala rezultātu.





Dodoties pārgājienā pa Zilajiem kalniem, bērniem pašiem bija iespēja praktiski pārbaudīt savas zināšanas un izgatavot lidaparātu, ar kuru nosēdināt uz Zemes olu tā, lai tā nesaplīstu. Pārgājienā bērni apguva arī navigāciju, izmantojot karti un kompasu, meklējot kontrolpunktus un pildot tajos ar tehnoloģijām saistītus uzdevumus, piemēram, konstruējot da Vinči tiltu.





Darbnīcā “Robotu stāsti” bērnu komandas veidoja animācijas filmu epizodes ar StopMotionStudio lietotni. Galvenie varoņi tapa no LEGO konstruktora detaļām. Nesen notikušo Dziesmu un deju svētku ietekmē radās epizodes gan par dejojošiem datoriem, gan par robotu dziedāšanu korī.





Ar patiesu interesi bērni un jaunieši piedalījās DigiDiegu darbnīcā. Ikviens dalībnieks varēja pārliecināties, kā paša veidotais vienas līnijas zīmējums pārtop skaistā izšuvumā uz maisiņa.





Ceļojums tehnoloģiju pasaulē ir noslēdzies tā izskaņā, iepazīstinot vecākus, vecvecākus, brāļus un māsas ar paveikto, demonstrējot LEGO robotus darbībā!





Paldies darbnīcu vadītājām – Norai Meirei, Ērikai Graudiņai, Adai Paulai Vītoliņai, Maijai Ozolai, Ingunai Ojerei un palīgam Eduardam Kupčam.





Uz tikšanos nākamajos ceļojumos!





Vairāk bildes no darbnīcām var apskatīt: https://celotehno.mozellosite.com/.

Projekta Nr. RADI-2023-29 “Ceļojums tehnoloģiju pasaulē 2023” . Projektu finansē Ogres novada pašvaldība konkursa “Radoši – Aktīvi – Darbīgi – Izglītojoši – Ogres novadam” (“R.A.D.I. – Ogres novadam”) ietvaros.



