Ceturtdiena, 09.10.2025 16:08
Elga, Elgars, Helga
Ceturtdiena, 09.10.2025 16:08
Elga, Elgars, Helga
Ceturtdiena, 6. maijs, 2021 08:50

Noslēdzies konkurss "Putnu dienas Tomē"

kegumanovads.lv
Noslēdzies konkurss "Putnu dienas Tomē"
Ceturtdiena, 6. maijs, 2021 08:50

Noslēdzies konkurss "Putnu dienas Tomē"

kegumanovads.lv

Noslēdzies foto konkurss Putnu dienas Tomē. Eduards Puriņš iesūtīja fotogrāfiju "Solists", kurā redzams strazds, kas no sirds aizrāvies ar dziedāšanu.

Baltu vārnu ar brūnu galvu 26. aprīlī pamanījis un nofotografējis Vitālijs Pugačs savā sētā, Bekuciemā, Tomes pagastā. Vitālijs novērojis, ka albīns turas kopā ar pārējo vārnu baru, bet tās pret šo atšķirīgo radinieci izturas nedraudzīgi. Baltā vārna kopā ar savām melnajām radiniecēm pacienājās ar iedoto rīta barību un visu rīta cēlienu lidinājās tuvākajā apkārtnē. Vakarā vairs nebija manīta.

Pieredzējušais putnu pazinējs, mājas lapas latvijasputni.lv veidotājs Kārlis Millers stāsta, ka balta vārna ir ļoti rets gadījums. "Albīnisma pazīmes putniem ir bieži sastopamas, piemēram, spārnos baltas lidspalvas, bet simtprocentīgi albīni ir ļoti reti. Cits jautājums, vai varēs sev atrast pāri," piebilst Millers. "Un, ja kāda vārna tomēr sadraudzēsies ar tādu "ērmu", nevar zināt, kā ģenētiski veiksies ar dzimtas turpināšanu."

Paldies foto konkursa dalībniekiem par vērīgumu un atsaucību piedaloties konkursā!

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?