Baltu vārnu ar brūnu galvu 26. aprīlī pamanījis un nofotografējis Vitālijs Pugačs savā sētā, Bekuciemā, Tomes pagastā. Vitālijs novērojis, ka albīns turas kopā ar pārējo vārnu baru, bet tās pret šo atšķirīgo radinieci izturas nedraudzīgi. Baltā vārna kopā ar savām melnajām radiniecēm pacienājās ar iedoto rīta barību un visu rīta cēlienu lidinājās tuvākajā apkārtnē. Vakarā vairs nebija manīta.
Pieredzējušais putnu pazinējs, mājas lapas latvijasputni.lv veidotājs Kārlis Millers stāsta, ka balta vārna ir ļoti rets gadījums. "Albīnisma pazīmes putniem ir bieži sastopamas, piemēram, spārnos baltas lidspalvas, bet simtprocentīgi albīni ir ļoti reti. Cits jautājums, vai varēs sev atrast pāri," piebilst Millers. "Un, ja kāda vārna tomēr sadraudzēsies ar tādu "ērmu", nevar zināt, kā ģenētiski veiksies ar dzimtas turpināšanu."
