Ceturtdiena, 14. oktobris, 2021 09:10

Noslēdzies Latvijas Skolu krosa čempionāts

Noslēdzies Latvijas Skolu krosa čempionāts
Noslēdzies Latvijas Skolu krosa čempionāts

12.oktobrī Cēsu novada Āraišos notika Latvijas čempionāts krosā jauniešiem. Lepojamies ar Ogres novada sporta centra audzēkņu sasniegumiem: 

-U18 grupā Indrai Mackevičai 3.vieta 3km 12:18min

-U18 grupā Kārlim Stukānam 4.vieta 4km 14:12min

-U16 grupā Ralfam Dzosenam 7.vieta 2km 7:16min

Treneris Zigurds Kincis. Foto:Anita Stukāne.

Vieglatlētikas kross ir skrējiens šķēršļotā apvidū, kas attīsta izturību, rada vienmērīgu ilgstošu fizisku slodzi sirdij un kāju muskuļiem. Skābekļa daudzums, kas jāsaņem muskuļiem, lai skrējiena laikā atražotos nepieciešamā enerģija, atkarīgs no skrējiena tempa. Sistemātiski krosa skrējieni fizioloģiski palielina sirds muskulatūras masu un kambaru tilpumu, t.i., sirds pieaug darbaspējas.

Latvijas skolu krosa čempionāta lielā misija ir, lai Latvijas jaunieši kļūtu par veselīgākas un spēcīgākas nācijas stūrakmeni, tāpēc organizatori lūdz projektā iesaistīties gan vispārizglītojošo mācību iestāžu vadītājus, gan sporta skolotājus, gan vieglatlētikas klubu trenerus, lai veicinātu Latvijas bērnu un jauniešu regulāras skriešanas nodarbības un dotu iespēju piedalīties vieglatlētikas krosa sacensībās, kā arī veicinātu vieglatlētikas krosa sacensību regulāru iekļaušanu skolas, pilsētas un novada skolēnu sacensību kalendārā.

