Pirmdiena, 24. novembris, 2025 09:00

Noslēdzies Muminu dzimšanas dienai veltītais konkurss

Ogres Centrālā bibliotēka/OgreNet
Foto: OCB
Pirmdiena, 24. novembris, 2025 09:00

Ogres Centrālā bibliotēka/OgreNet

Ogres Centrālās bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļā Tūves Jānsones grāmatu tēli – Muminu ģimene – šoruden patiesi ir uzbūruši īstu svētku noskaņu. Trollīšu 80 gadu jubilejai veltītajā konkursā piedalījās rekordliels dalībnieku skaits, apsveikumus dzimšanas dienā darinājuši teju 70 bērni, bet savu vērību un informācijas meklēšanas prasmes parādījuši 38 bērni, kuri veica dažādus ar izstādi “Muminu ģimene no Somijas” saistītus uzdevumus.

Novembra pirmajā pusē Bērnu literatūras nodaļas apmeklētājiem bija iespēja balsot par, viņuprāt, sirsnīgāko apsveikumu. Visvairāk apmeklētāju balsu saņēma Alises Milaknes darbiņš, 2. vietā ierindojas Grotupu ģimenes apsveikums, bet trešajā radošā Rasmusa Rieksta-Riekstiņa košais sveiciens.
Ogres Centrālā bibliotēka pateicas par radošumu arī vismazākajiem Muminu draugiem  un konkursa dalībniekiem no Madlienas PII “Taurenītis”, kā arī izdevniecībai Zvaigzne ABC un Grāmatnīcai Ogre par atbalstu un skaistām dāvanām.
Visi čaklie konkursa dalībnieki tiek gaidīti Bērnu literatūras nodaļā, lai saņemtu godam nopelnītās pateicības, diplomus un pārsteiguma balviņas.
Muminu 80 gadu jubilejas gads turpināsies arī decembrī – Bērnu literatūras nodaļā būs iespēja aplūkot skaistos apsveikumus trollīšiem, bet klašu grupām piedalīties “Lasītrosmes” nodarbībās par tēmu “Svētki Muminielejā”.
