Novembra pirmajā pusē Bērnu literatūras nodaļas apmeklētājiem bija iespēja balsot par, viņuprāt, sirsnīgāko apsveikumu. Visvairāk apmeklētāju balsu saņēma Alises Milaknes darbiņš, 2. vietā ierindojas Grotupu ģimenes apsveikums, bet trešajā radošā Rasmusa Rieksta-Riekstiņa košais sveiciens.
Ogres Centrālā bibliotēka pateicas par radošumu arī vismazākajiem Muminu draugiem un konkursa dalībniekiem no Madlienas PII “Taurenītis”, kā arī izdevniecībai Zvaigzne ABC un Grāmatnīcai Ogre par atbalstu un skaistām dāvanām.
Visi čaklie konkursa dalībnieki tiek gaidīti Bērnu literatūras nodaļā, lai saņemtu godam nopelnītās pateicības, diplomus un pārsteiguma balviņas.
Muminu 80 gadu jubilejas gads turpināsies arī decembrī – Bērnu literatūras nodaļā būs iespēja aplūkot skaistos apsveikumus trollīšiem, bet klašu grupām piedalīties “Lasītrosmes” nodarbībās par tēmu “Svētki Muminielejā”.