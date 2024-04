Noslēdzies OMMS rīkotais jauno mākslinieku konkurss “Ilustrējam kopā ar Zeberiņu”

2022. gada novembrī OMMS izsludināja cikla otro konkursu “Ilustrējam kopā ar Zeberiņu” par godu grafiķa, grāmatu ilustratora un gleznotāja Indriķa Zeberiņa 140 gadu jubilejai. Mākslinieks Indriķis Zeberiņš ir devis lielu ieguldījumu latviešu grāmatu grafikas attīstībā. Konkursa uzdevums bija izveidot melnbaltu vai monohroma grafisku ilustrāciju latviešu literāram prozas vai dzejas darbam, īpaši pievēršot uzmanību detalizētam vides un darbības attēlojumam.



10. septembrī uz konkursa apbalvošanas pasākumu OMMS Mākslas jomas Izstāžu zālē pulcējās daudz viesu no Latvijas Mākslas skolām - godalgoto vietu un žūrijas simpātijas balvas ieguvušie audzēkņi, skolotāji un vecāki, lai kopā nosvinētu veiksmīgo rezultātu. OMMS rīkotajā konkursā piedalījās 132 jaunie mākslinieki no 22 Latvijas Mākslas skolām. Konkursu vērtēja neatkarīga žūrija - Agija Staka (māksliniece, vairāk kā 200 grāmatu ilustratore), Ieva Helmūte (grafikas darbnīcas un mākslas studijas vadītāja, māksliniece) un Kristīne Bicāne (scenogrāfe, izstāžu dekoratore/noformētāja un PIKC Ogres tehnikuma Mākslas un dizaina nodaļas profesionālo priekšmetu skolotāja). Nonākt pie konkursa rezultātiem nebija viegli, jo pēc pirmās vērtēšanas kārtas žūrijas viedoklis bija stipri atšķirīgs. Rezultātā konkursa vērtēšana norisinājās trīs kārtās, pēc kurām tika noskaidroti laureāti. Grūtības vērtēšanā sagādāja katra darba interesantais un savdabīgais grafiskais risinājums kopā ar aprakstu, kas, nenoliedzami, visiem dalībniekiem bija ļoti pārdomāts.



Lai izteiktu atzinību par sirsnīgi veikto darbu un motivētu audzēkņus arī turpmāk piedalīties konkursos, OMMS nolēma visiem jaunajiem māksliniekiem piešķirt atzinību par veiksmīgu piedalīšanos. Konkursā godalgotās vietas ieguva vairāki dalībnieki - diplomu par pirmo vietu visās trīs vecuma grupās ieguva 3 audzēkņi, bet diplomu par otro un trešo vietu dalīja 9 jaunie mākslinieki. Sevišķi jāizceļ Viļānu Mākslas skolas audzēknis Sandis Endijs Dimitrijevs, kurš ieguva žūrijas visaugstāk novērtēto apbalvojumu GRAND PRIX par darbu “Bišu dziesma”. Māksliniece Agija Staka darbu vērtēšanas procesā no darbiem izvēlējās trīs favorītus, līdz ar to A. Stakas simpātijas balvu ieguva Smiltenes Mākslas skolas audzēkne Amanda Rozniece ar darbu “Mostas pavasaris”, Jelgavas novada Mūzikas un mākslas skolas Svētes punkta audzēkne Šarlote Lapāne ar darbu “Pilsēta” un Viļānu Mūzikas un mākslas skolas audzēkņa Sanda Endija Dimitrijeva darbs “Bišu dziesma”. Mākslinieces Ievas Helmūtes simpātijas balvu ieguva Aizputes Mākslas skolas audzēknis Kristers Zemturs un viņa darbs “Gudrais ezis”.

Lielu paldies Ogres Mūzikas un mākslas skola sūta Ogres Centrālajai Bibliotēkai par iespēju Zeberiņa ilustrētās grāmatas izlikt Ogres Mūzikas un mākslas skolā. Paldies arī OCB informācijas speciālistei Aijai Bremšmitei, kura ieradās uz laureātu apbalvošanas pasākumu un iedvesmoja jaunos māksliniekus turpināt zīmēt ilustrācijas un izzināt skaisto grāmatu pasauli, kā arī sniedza nelielu ieskatu Zeberiņa dzīves gaitās.

Izstāde apskatāma darba dienās līdz 2. novembrim no plkst. 10:00 - 19:00 OMMS Izstāžu zālē (Brīvības iela 11).