Par piedalīšanos konkursā pateicās Ogres Mūzikas un mākslas skolas direktors Atvars Lakstīgala, biedrības “Atspulgs” valdes priekšsēdētājs Vairis Nartišs, kā arī OMMS direktora vietniece mākslas jomā Ieva Lāce.
Izstādē, kura ilga visu novembri, bija iespējams aplūkot 25 darbus, kas tika pieteikti vizuālās mākslas konkursam “Radi jaunas krāsas Ogres novadā”, no tiem astoņi Ogres novada iedzīvotāju darbi, kuri tapuši šī projekta ietvaros notikušajā meistarklasē. Vienlaikus tika izstādīti arī OMMS audzēkņu “Zaļās prakses” darbi, kuros, kā allaž, tika iedzīvinātas gan pazīstamas, gan mazāk zināmas vietas pilsētā.
Projektu finansēja Ogres novada pašvaldība projektu konkursa “Radoši – Aktīvi – Darbīgi – Izglītojoši – Ogres novadam!” (“R.A.D.I. – Ogres novadam”) ietvaros.
Informāciju sagatavoja Ogres Mūzikas un mākslas skola