Ceturtdiena, 09.10.2025 23:06
Elga, Elgars, Helga
Ceturtdiena, 09.10.2025 23:06
Elga, Elgars, Helga
Trešdiena, 24. novembris, 2021 13:00

Noslēdzies P. Aulmanim veltītais mākslas darbu konkurss

ogresnovads.lv
Noslēdzies P. Aulmanim veltītais mākslas darbu konkurss
Trešdiena, 24. novembris, 2021 13:00

Noslēdzies P. Aulmanim veltītais mākslas darbu konkurss

ogresnovads.lv

Valsts svētku noskaņās 17. novembrī Ogres Mūzikas un mākslas skolas izstāžu zālē svinīgā individuālā ceremonijā tika sveikti Pēterim Aulmanim veltītā mākslas darbu konkursa laureāti. Konkursā “Radi jaunas krāsas Ogres novadā” godalgotas tika trīs darbu autores: pieaugušo grupā Inese Paegle un  Iveta Skutule, savukārt bērnu/jauniešu grupā Brigita Silkāne. Veicināšanas balvu ieguva Rūta Vanaga.

Par piedalīšanos konkursā pateicās Ogres Mūzikas un mākslas skolas direktors Atvars Lakstīgala, biedrības “Atspulgs” valdes priekšsēdētājs Vairis Nartišs, kā arī OMMS direktora vietniece mākslas jomā Ieva Lāce.

Izstādē, kura ilga visu novembri, bija iespējams aplūkot 25 darbus, kas tika pieteikti vizuālās mākslas konkursam “Radi jaunas krāsas Ogres novadā”, no tiem astoņi Ogres novada iedzīvotāju darbi, kuri tapuši šī projekta ietvaros notikušajā meistarklasē. Vienlaikus tika izstādīti arī OMMS audzēkņu “Zaļās prakses” darbi, kuros, kā allaž, tika iedzīvinātas gan pazīstamas, gan mazāk zināmas vietas pilsētā.

Projektu finansēja Ogres novada pašvaldība projektu konkursa “Radoši – Aktīvi – Darbīgi – Izglītojoši – Ogres novadam!” (“R.A.D.I. – Ogres novadam”) ietvaros.

Informāciju sagatavoja Ogres Mūzikas un mākslas skola

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?