Ceturtdiena, 4. marts, 2021 13:11

Noslēdzies Rembates Tautas nama organizētais visu mīlētāju dienas konkurss

Noslēdzies Rembates Tautas nama organizētais visu mīlētāju dienas konkurss
Noslēdzies Rembates Tautas nama organizētais februāra konkurss un noskaidroti uzvarētāji.Konkursam tika iesūtītas 13 bildes ar ļoti skaistiem un sirsnīgiem cepumiņiem, kuri tika gatavoti pēc meistara "Čalis KŪ – KO" pavāra Artūra Kovaļevska cepumu receptes. Katrs bija centies domāt radoši, kā arī piedomājis pie vizuālā izskata, bija ļoti grūti noteikt uzvarētājus.

Tika nolemts, ka pavāra Artūra un sabiedrisko attiecību speciālistes Kintijas klātbūtnē izlozēsim trīs kalendāra ieguvējus un tās šoreiz bija dāmas – Paula T., Amēlija L. un Sandra Z., savukārt pie gardajām "Rembates šokolāde" šokolādes sirsniņām tika Reinis A., Inese S., Diāna R., Inta B.V., Arnis V., Una P., Loreta L., Olga T., Lilita L., Karīna A.

Liels paldies visiem par atsaucību un dalību konkursā. Prieks, ka piedalījās ne tikai no mūsu novada, bet blakus novadiem. Dalībniekiem uz e-pastu tiks nosūtīta informācija par balvu saņemšanas kārtību. Līdz nākamai reizei!

Artūrs Kovaļevskis: "Paldies visiem, kuri piedalījās šajā konkursā, īpašs prieks, ka iesaistījās mazie ķipari. Kā arī prieks bija redzēt, ka katrs bija padomājis par pasniegšanu, noformējumu un radījis īpašu atmosfēru Valentīndienā! Ceru, ka recepte noderēs arī turpmāk."

