No 16.janvāra līdz 6.februārim ikvienam bija iespēja iesūtīt sniegā veidotu skulptūru, savukārt līdz 18.februārim par skulptūrām bija iespēja balsot. Saskaitot balsu kopskaitu
1.vietu ar 87 balsīm ieguva skulptūra ar briedīti, ko iesūtīja Alīna,
2.vietu ar 59 balsīm ieguva Sanijas un Daigas veidotā lāču skulptūra,
3.vietu ar 57 balsīm ieguva vērša sniega skulptūra, ko iesūtījis Rolands.
Apsveicam! Uzvarētājiem uz e-pastu tiks nosūtīta informācija par balvu saņemšanas kārtību. Paldies ikvienam par dalību konkursā!