Ceturtdiena, 09.10.2025 15:14
Elga, Elgars, Helga
Ceturtdiena, 09.10.2025 15:14
Elga, Elgars, Helga
Ceturtdiena, 25. februāris, 2021 18:57

Noslēdzies sniega skulptūru konkurss Ķeguma novadā un noskaidroti uzvarētāji (Foto)

kegumanovads.lv
Noslēdzies sniega skulptūru konkurss Ķeguma novadā un noskaidroti uzvarētāji (Foto)
1.vietu ar 87 balsīm ieguva skulptūra ar briedīti, ko iesūtīja Alīna
Ceturtdiena, 25. februāris, 2021 18:57

Noslēdzies sniega skulptūru konkurss Ķeguma novadā un noskaidroti uzvarētāji (Foto)

kegumanovads.lv

Konkursam tika iesūtītas 40 sniega skulptūras no visa novada. Katra sniega skulptūra bija unikāla! Mākslinieki pārsteidza gan ar radošumu, gan humoru, gan individuālo pieeju. No sniega, kas šogad lutināja ar lielo daudzumu, tika izveidoti pasaku tēli, dzīvnieki, ziemas mājas, milzīgi sniegavīri un dažādi mīļi, jautri un sirsnīgi sniega tēli.

No 16.janvāra līdz 6.februārim ikvienam bija iespēja iesūtīt sniegā veidotu skulptūru, savukārt līdz 18.februārim par skulptūrām bija iespēja balsot. Saskaitot balsu kopskaitu

1.vietu ar 87 balsīm ieguva skulptūra ar briedīti, ko iesūtīja Alīna,

2.vietu ar 59 balsīm ieguva Sanijas un Daigas veidotā lāču skulptūra,

3.vietu ar 57 balsīm ieguva vērša sniega skulptūra, ko iesūtījis Rolands.

Apsveicam! Uzvarētājiem uz e-pastu tiks nosūtīta informācija par balvu saņemšanas kārtību. Paldies ikvienam par dalību konkursā!

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?