Noslēdzies starptautiskais simpozijs "Egona Spura ceļš" 2023 Informāciju sagatavoja foto klubs “Ogre”

28. oktobrī Ogres Centrālajā bibliotēkā notika jau 14. starptautiskais fotogrāfijas simpozijs “Egona Spura ceļš”, ko rīko foto klubs “Ogre”. Egons Spuris, izcils Latvijas fotogrāfs, kura darbi ir Latvijas Kultūras kanonā, bija ilggadējs foto kluba vadītājs. Šogad simpozijā uzstājās 5 autori no Latvijas. Starp viņiem Ogres novadniece – māksliniece un pedagoģe no Lielvārdes Līva Veigura. Igauniete Mārja Lorentsa, “Fotografiska Tallin” līdzdibinātāja un izstāžu vadītāja, dalījās ar pieredzi no idejas līdz vienam no populārākajiem muzejiem Tallinā. Par Kauņas foto galerijas vēsturi un ieguldījumu Lietuvas fotogrāfijas starptautiskā popularizēšanā stāstīja Gintars Česonis, Kauņas Fotogrāfijas galerijas vadītājs. Pasākumu kā katru gadu apmeklēja fotogrāfi no visas Latvijas. Gadu gaitā simpozijs ir kļuvis par ikgadēju autoru satikšanos un pieredzes apmaiņu.