Ceturtdiena, 09.10.2025 21:07
Elga, Elgars, Helga
Ceturtdiena, 09.10.2025 21:07
Elga, Elgars, Helga
Pirmdiena, 20. septembris, 2021 08:04

Noslēdzies tēvu dienas pasākums "Pastaiga ar tēti"

lielvarde.lv
Noslēdzies tēvu dienas pasākums "Pastaiga ar tēti"
Pirmdiena, 20. septembris, 2021 08:04

Noslēdzies tēvu dienas pasākums "Pastaiga ar tēti"

lielvarde.lv

Septembra otrajā svētdienā, nu jau otro gadu, tiek rīkots tēvu dienas pasākums "Pastaiga ar tēti", kurā organizatori aicināja ģimenes jautri un aktīvi pavadīt laiku ar saviem mīļajiem, jaukajiem, stiprajiem un vislabākajiem tētiem.

Tēva dienas svinības Lielvārdē sākās jau nedaudz pirms plkst. 8.00 no rīta ar makšķerēšanas sacensībām pie Andreja Pumpura Lielvārdes muzeja. Šogad loms bija īpaši liels. Uzvarētājus noteica pēc izmakšķerētā zivju garuma. Pirmo vietu saņēma komanda "Lāčplēši" izmakšķerējot zivis ar kopējo garumu - 7,77 metri. Otro vietu ieguva komanda "KunK" ar 4,84 metriem un trešo "Līdakas" ar kopējo garumu - 2,35 metri. Liels paldies uzņēmumiem JAXON un SIA "Māris un Co" par sagādātajām balvām makšķerēšanas sacensību uzvarētājiem.

No 12.00 Rembates parkā norisinājās "Tēvu diena" kausa izcīņa. Komandām vajadzēja veikt vairākus uzdevumus un kopvērtējumā tika noteikti čempioni. Uzvaru pārliecinoši ieguva komanda "KunKunV un S", otro vietu "Taurentiņi" un trešo "Tētis kruc​".

Dažādas aktivitates organizēja: Lielvārdes Sporta Centrs, kas piedāvāja minifutbola aktivitātes, biedrība "Visa Veida Kustība" ar jautrajām stafetēm, biedrība "Aktīvās atpūtas centrs jauniesiem" spēlēja Lāzertagu, "Lūšu Drava" aicināja uzspēlēt disku golfu, NBS Gaisa spēki piedāvāja spēka stafetes un mācību granātas mešanu.

Liels paldies Janai un Dailai kas sagatavoja fantastiskas darbnīcas pasākuma apmeklētājiem, pie Janas bērni varēja sagatavot koka medaļas saviem tēviem un pie Dailas izveidot un uzcept kliņģeri.

Liels paldies jāsaka Latvijas Valsts policijas Runicm Rūdim kas atrada laiku ierasties arī Lielvardē, pašvaldības policija iepazīstināja ar savu darbu un vislielāko atsaucību saņēma Ogres VUGD ekipāža kas iepazīstināja ar savu darbu.

Atsevišķu paldies vēlos pateikt rallijkrosa autobraucējiem Raimondam Lastmanim un Edgaram Cerbulim kuri izrādīja savu rallija auto un iedeva vienu automašīnu bērniem lai tie to izkrāso un rada Tēta ideālo auto. XD

Liels paldies visiem kas piedalījās, kas organizēja. Un tiekamies nākošgad!

Pasākumu organizēja Lielvārdes kultūras nams kopā ar Lielvārdes tūrisma speciālistu Aleksandru Čerņavski

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?