Tēva dienas svinības Lielvārdē sākās jau nedaudz pirms plkst. 8.00 no rīta ar makšķerēšanas sacensībām pie Andreja Pumpura Lielvārdes muzeja. Šogad loms bija īpaši liels. Uzvarētājus noteica pēc izmakšķerētā zivju garuma. Pirmo vietu saņēma komanda "Lāčplēši" izmakšķerējot zivis ar kopējo garumu - 7,77 metri. Otro vietu ieguva komanda "KunK" ar 4,84 metriem un trešo "Līdakas" ar kopējo garumu - 2,35 metri. Liels paldies uzņēmumiem JAXON un SIA "Māris un Co" par sagādātajām balvām makšķerēšanas sacensību uzvarētājiem.
No 12.00 Rembates parkā norisinājās "Tēvu diena" kausa izcīņa. Komandām vajadzēja veikt vairākus uzdevumus un kopvērtējumā tika noteikti čempioni. Uzvaru pārliecinoši ieguva komanda "KunKunV un S", otro vietu "Taurentiņi" un trešo "Tētis kruc".
Dažādas aktivitates organizēja: Lielvārdes Sporta Centrs, kas piedāvāja minifutbola aktivitātes, biedrība "Visa Veida Kustība" ar jautrajām stafetēm, biedrība "Aktīvās atpūtas centrs jauniesiem" spēlēja Lāzertagu, "Lūšu Drava" aicināja uzspēlēt disku golfu, NBS Gaisa spēki piedāvāja spēka stafetes un mācību granātas mešanu.
Liels paldies Janai un Dailai kas sagatavoja fantastiskas darbnīcas pasākuma apmeklētājiem, pie Janas bērni varēja sagatavot koka medaļas saviem tēviem un pie Dailas izveidot un uzcept kliņģeri.
Liels paldies jāsaka Latvijas Valsts policijas Runicm Rūdim kas atrada laiku ierasties arī Lielvardē, pašvaldības policija iepazīstināja ar savu darbu un vislielāko atsaucību saņēma Ogres VUGD ekipāža kas iepazīstināja ar savu darbu.
Atsevišķu paldies vēlos pateikt rallijkrosa autobraucējiem Raimondam Lastmanim un Edgaram Cerbulim kuri izrādīja savu rallija auto un iedeva vienu automašīnu bērniem lai tie to izkrāso un rada Tēta ideālo auto. XD
Liels paldies visiem kas piedalījās, kas organizēja. Un tiekamies nākošgad!
Pasākumu organizēja Lielvārdes kultūras nams kopā ar Lielvārdes tūrisma speciālistu Aleksandru Čerņavski