Ceturtdiena, 09.10.2025 15:14
Elga, Elgars, Helga
Noslēdzies ziemas foto konkurss "Ziemas mirkļi Ķeguma novadā"

Noslēdzies ziemas foto konkurss "Ziemas mirkļi Ķeguma novadā"
Noslēdzies ziemas foto konkurss "Ziemas mirkļi Ķeguma novadā"

Ziemas mēneši ir bijuši sniegotām dienām un saules gaismas piepildītiem mirkļiem bagāti, tāpēc ikvienam līdz š.g. 28.februārim bija iespēja piedalīties foto konkursā "Ziemas mirkļi Ķeguma novadā".
Konkursā piedalījās 22 skaistu, apburošu un pārsteidzošu fotogrāfiju autori! Tika iesūtītas fotogrāfijas, kas ataino aktivitātes, emocijas, dabas skatus, tūrisma objektus, mīluļus un pasakainus skatus ar Ķeguma novadu. Paldies ikvienam, kurš piedalījās!

Visas iesūtītās fotogrāfijas vērtēja žūrija - projektu vadītāja ar specializāciju uzņēmējdarbības un tūrisma attīstībā Ieva Vējone, sabiedrisko attiecību speciāliste Kintija Sparāne, Ķeguma Tautas nama vadītāja Dace Māliņa, Birzgales Tautas nama vadītāja Mudīte Janovska – Spriņģe, Tomes Tautas nama vadītāja Sarmīte Pugača un Rembates Tautas nama vadītāja Liene Lazdiņa.

Ar vienādu balsu skaitu 1.vietu ieguva Guntas Bergmanes un Guntas Spārniņas iesūtītās fotogrāfijas! Tāpat ar vienādu balsu skaistu 2.vietu ieguva Daces Bērtules, Laimas Paegles un Marijas Kārkliņas iesūtītie foto mirkļi. Apsveicam konkursa uzvarētājas!

Guntas Bergmanes foto šeit:

