Šīs nodarbības kanisterapeites Solvitas Dreimanes un speciāli apmācīta suņa vadībā tika realizētas Ogres Centrālās bibliotēkas izstrādāta un Ogres novada pašvaldības apstiprinātā projekta “Ķepa uz grāmatas: kanisterapijas nodarbības bērniem” aktivitātes “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu papildu aktivitāšu veikšanai Ogres novada pašvaldības iestādēm” ietvaros. Kopā tika īstenotas 10 nodarbības divās vecuma grupās: 6-8 gadus un 9-12 gadus jauniem bērniem.
Nodarbību mērķis bija veicināt bērnu lasītprasmi un klausīšanos, radīt interesi un motivāciju lasīšanai un bibliotēkas apmeklēšanai, attīstīt komunikācijas, saskarsmes un koncentrēšanās prasmes, kā arī uzlabot līdzcietību.
Nodarbībās bērni atkārtoja burtus un skaņas, izspēlēja skaņai atbilstošus trikus un spēles kopā ar sarkanbalto īru setera šķirnes suni Deiziju, kā arī pildīja atmiņas un koncentrēšanās spēju attīstošus uzdevumus, kas ir ļoti svarīgi faktori uz izpratni balstītas lasīšanas apguvē.
Katrā nodarbībā bērni pildīja arī radošus uzdevumus, baroja bārdainās agāmas, ķemmēja Deiziju atbilstoši suņu izstādēm paredzētajiem normatīviem, lika izpildīt dažādas komandas, veda pavadiņā, mācīja Deiziju dejot un apguva trikus. Lai kanisterapeite nākamajā nodarbībā līdzi paņemtu atkal citus dzīvniekus, bērni skaļi lasīja par tiem dažādus faktus un pārrunāja izlasīto, jo saskarē ar nepazīstamu dzīvnieku tas ir ļoti svarīgi. Aplūkojot un rokās turot Āfrikas pundurezi Miglu, bārdaino agāmu Genu un Fionu, ahatīnas gliemežus, sarkanausu bruņurupuci Emo, Madagaskaras šņācējprusakus, skudras un zarkukaiņus, bērni mācījās pārvarēt satraukumu un bailes,uzdrīkstējās un iesaistījās,kā arī apguva cieņpilnu attieksmi pret grupas biedriem un dzīvniekiem.
Bērni un vecāki ir ārkārtīgi pateicīgi par šo iespēju pavadīt piecas lieliskas nodarbības kopā ar kanisterapeiti Solvitu Dremani, sunīti Deiziju un viņas draugiem!
Bērnu vecāki pauž, ka bērnos ir parādījusies ārkārtīgi liela cieņa un mīlestība pret dzīvniekiem, vēlme izzināt dabu, pašiem pētīt apkārt notiekošo, meklēt informāciju enciklopēdijās un citos izziņas avotos - bērnos ir attīstījusies zinātkāre.Augustā bērni paši, bez atgādināšanas esot izlasījuši ieteicamo vasaras literatūru, kas ir liels sasniegums.
Par piedalīšanos nodarbībās visi dalībnieki saņēma īpašas dāvaniņas - ierāmētu fotogrāfiju ar sunīti Deiziju, agāmu vai ezi, Ogres mākslinieka Gunāra Platpīra nesen izdoto grāmatu “Zilo kalnu Zilā kraukļa pasaka. Milži”, bibliotēkas veidotu grāmatzīmi un diplomu, ko ar savu ķepas nospiedumu parakstījusi pati Deizija. Kā pateicību par kopā pavadītajām nodarbībām Deizija saņēma suņu kārumus, bet kanisterapeite- profesionālajai izaugsmei noderīgu literatūru.
Ticam, ka bērniem šīs nodarbības kalpos kā lielisks virzītājspēks un iedvesmas avots veiksmīgam jaunajam mācību gadam.
Uz tikšanos Ogres Centrālajā bibliotēkā citos tikpat izzinošos pasākumos un projektos!
Informāciju sagatavoja Sandra Nikolajeva, Ogres Centrālās bibliotēkas galvenā bibliotekāre, projekta koordinatore