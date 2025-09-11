Ceturtdiena, 11.09.2025 13:53
Signe, Signija
Trešdiena, 10. septembris, 2025 10:48

Noslēgušās Ogres Centrālās bibliotēkas lasīšanas stundas "Vasarā lasām kopā"

Ogres Centrālā bibliotēka/OgreNet
Foto: OCB
Ogres Centrālā bibliotēka/OgreNet

Ogres Centrālās bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļā visu vasaru bija iespēja tikties kopā lasīšanas stundās "Vasarā lasām kopā".

Šovasar ir aizvadītas 23 jaukas tikšanās un klusās lasīšanas reizes dažnedažādās bibliotēkas vietās. Bērni ar interesi dalījās iespaidos par izlasīto, ieteica grāmatas vienaudžiem, paveica 23 dažādas aktivitātes, kurās izdomāja jaunus stāstus, piedalījās radošās aktivitātēs, smējās, diskutēja un atklāja zināšanas par dažādām tēmām.
27. augustā noritēja šīs vasaras pēdējā kopā lasīšanas reize, un, kā atzina bērni, ir no sirds žēl, ka aktivitāte "Vasarā lasām kopā" noslēdzas. Tikšanās reizes kļuvušas īpaši mīļas arī bibliotekāriem, jo tā ir iespēja no sirds izbaudīt lasīšanas prieku, ērti iekārtoties uz kādas un bibliotēkas palodzēm un dalīties ar lappusēs piedzīvotajām emocijām. Vienojāmies, ka turpināsim baudīt lasītprieku, tiksimies bibliotēkā arī skolas laikā un kopā lasīsim nākošajā vasarā.
Pēdējā kopā lasīšanas reizē bērni diskutēja par dažādām ar grāmatām un lasīšanas paradumiem saistītām tēmām, saņēma lasīšanas čempiona diplomus un gardos "Fazer Latvija" saldumus.
Noslēgušās Ogres Centrālās bibliotēkas lasīšanas stundas &quot;Vasarā lasām kopā&quot;
