Februāra izskaņā noslēgušies Ogres Centrālās bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļas rīkotie konkursi bērniem "Kamēr grāmatas Jūs gaida...".
Atpūtai no mācībām un ziemas baudīšanas priekiem brīvajā laikā, bērniem tika piedāvāta iespēja piedalīties trīs dažādos konkursos atbilstoši personīgajām interesēm un tai prasmei, kas vislabāk padodas – zīmētājiem, stāstu sacerētājiem un izzinošo un izklaidējošo spēļu spēlētājiem.

Visos trīs konkursos pavisam piedalījušies 90 dalībnieki, no kuriem visvairāk mēģinājuši atrast grāmatu varoņu nosaukumus spēlē "Burtu režģis". Aizraujoši, saturiski pārsteidzoši un zināšanas literatūrā atspoguļojoši ir iesūtītie stāsti par to, ko dara grāmatas, kad bibliotēka ir slēgta. Zīmētāju konkursā dominēja bibliotekāru tērpu dizaini ar burtu un Ogres Centrālās bibliotēkas simboliku.

Modernākos apģērbus bibliotekāriem jaunajā Ogres Centrālās bibliotēkas ēkā uzzīmējusi Anete Šnepste, Snežana Ivanova un Ulrika Upmale. Aizraujošākos stāstus par grāmatu dzīvi, kad bibliotēka slēgta, ir sacerējusi Šarlote Bitko, Zete Rengarde, Lelde Zīlmane, Agnese Allena, Linda Brikovska un Ance Latiša. Veiklākie un gudrākie spēļu spēlētāji – Loreta Buraka, Augusts Upmalis, Kārlis Upmalis, Kārlis Bužinskis un Mārtiņš Šņepsts.

Ogres Centrālās bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļa pateicas bērniem par dalību konkursos un aicina Bērnu literatūras nodaļas abonementā saņemt diplomus un pārsteiguma balviņas.

Informāciju sagatavoja Sandra Nikolajeva, Ogres Centrālās bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļas galvenā bibliotekāre

