Rīts iesākās ar sportiskām aktivitātēm pie Sporta centra, kur bija izveidota 820 metru skriešanas distance par godu Lielvārdes jubilejai, vēlāk sekoja muzikālās brokastis ar Laimu Rācenāju Mūzikas un mākslas skolas dārzā. Kā ierasts Lāčplēša laukumā norisinājās gadatirgus, kas pulcēja amatniekus un mājražotājus no visas Latvijas, turpretim Rembates parkā varēja apmeklēt Pop-up tirdziņu “Multimāksla”, kur varēja aplūkot un iegādāties sabiedrībā zināmu mākslinieku un mūziķu suvenīrus – rotaslietas, apģērbu, apdrukātas krūzes, priekšmetus, utt. Turpat viesojās mūziķi un mākslinieki, kuri pasākuma apmeklētājus iepriecināja ar dažādiem priekšnesumiem. Viens no māksliniekiem, kurš priecēja ar savu muzicēšanu bija grupas Riga Reggae solists Horens Stalbe.
Arī mazākajiem bija sarūpētas īpašas aktivitātes. Rembates parkā bija izveidota jauniešu aktivitāšu zona PIETURA – JAUNIEŠI! Tur tika piedāvāta iespēja nodoties sportiskām aktivitātēm Agra Pikšena vadībā klinšu kāpšanas sienā un līdzsvara trasē, bet vēlāk atpūsties īpaši veidotā CHILL zonā, kur bija izvietoti šūpuļtīkli un izveidota fotosiena mirkļu iemūžināšanai. Sadarbībā ar Ziedoņa muzeju bērni un jaunieši caur spēlēm varēja iepazīt arī Imanta Ziedoņa personību.
Parkā ar saviem priekšnesumiem uzstājās Lēdmanes kapella, folkloras kopa “Urga” un Lēdmanes amatierteātris, kuri bija sagatavojuši īpašu izrādi.
Vakarpusē visiem apmeklētājiem bija iespēja doties muzikālā pastaigā un ievērojot valstī noteiktos ierobežojumus klausīties grupas “The Sound Poets” un “Opus Pro” uzstāšanos. Pēc pusnakts mūziku atskaņoja DJ Jānis Balodis.