Ceturtdiena, 09.10.2025 16:08
Elga, Elgars, Helga
Ceturtdiena, 09.10.2025 16:08
Elga, Elgars, Helga
Piektdiena, 23. aprīlis, 2021 20:23

Notiek biļešu atgriešana Baibas Sipenieces-Gavares stāvizrādei VIENREIZ JAU VAR

Notiek biļešu atgriešana Baibas Sipenieces-Gavares stāvizrādei VIENREIZ JAU VAR
Piektdiena, 23. aprīlis, 2021 20:23

Notiek biļešu atgriešana Baibas Sipenieces-Gavares stāvizrādei VIENREIZ JAU VAR

Informējam, ka Baibas Sipenieces-Gavares stāvizrāde VIENREIZ JAU VAR, kas bija paredzēta 03.03.2021. plkst. 19.00 Ogres novada Kultūras centrā tika atcelta un šobrīdnorit iegādāto biļešu atgriešana. (Iepriekš izrāde tika pārcelta no 20.05.2020. plkst. 19.00 un 24.10.2020. plkst. 19.00)
Nauda par iegādātajām biļetēm internetā pircējiem tiek atgriezta uz kontu, no kura iegādātas biļetes. Savukārt BIĻEŠU PARADĪZES tirdzniecības vietās iegādātās biļetes varatgriezt BIĻEŠU PARADĪZES kasēs.
Ogres novada Kultūras centra kasē biļetes iespējams atgriezt:Otrdienās 12.00 -15.00Ceturtdienās 12.00 – 15.00
Ja radušies jautājumi par biļešu atgriešanu vai vienlaicīgi vēlaties atgriezt lielu skaitu iegādāto biļešu, aicinām sazināties ar Ogres novada Kultūras centra kasi pa tālruni65047740.
Par citu BIĻEŠU PARADĪZES tirdzniecības vietu darbalaikiem informācija pieejama:https://www.bilesuparadize.lv/lv/shops

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?