Notiek biļešu atgriešana Baibas Sipenieces-Gavares stāvizrādei VIENREIZ JAU VAR
Informējam, ka Baibas Sipenieces-Gavares stāvizrāde VIENREIZ JAU VAR, kas bija paredzēta 03.03.2021. plkst. 19.00 Ogres novada Kultūras centrā tika atcelta un šobrīdnorit iegādāto biļešu atgriešana. (Iepriekš izrāde tika pārcelta no 20.05.2020. plkst. 19.00 un 24.10.2020. plkst. 19.00)
Nauda par iegādātajām biļetēm internetā pircējiem tiek atgriezta uz kontu, no kura iegādātas biļetes. Savukārt BIĻEŠU PARADĪZES tirdzniecības vietās iegādātās biļetes varatgriezt BIĻEŠU PARADĪZES kasēs.
Ogres novada Kultūras centra kasē biļetes iespējams atgriezt:Otrdienās 12.00 -15.00Ceturtdienās 12.00 – 15.00
Ja radušies jautājumi par biļešu atgriešanu vai vienlaicīgi vēlaties atgriezt lielu skaitu iegādāto biļešu, aicinām sazināties ar Ogres novada Kultūras centra kasi pa tālruni65047740.
Par citu BIĻEŠU PARADĪZES tirdzniecības vietu darbalaikiem informācija pieejama:https://www.bilesuparadize.lv/lv/shops