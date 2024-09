Notiks Eiropas Folkloras dienas koncerts "Upes pērles", tajā piedalīsies arī Krapes tradicionālās mūzikas grupa

Koncertā uzstāsies Ropažu folkoras kopa "Oglīte", kapela "Brička" no Ķekavas novada un tradicionālās mūzikas grupa "Skaņumājas muzikanti" no Ogres novada Krapes. Novadiem pāri sadziedāsies folkloras kopa "Ķocis" no Liepājas un latgaliešu studentu kopa "Ceidari".

Tāpat koncertā uzstāsies Viļus Marma ar grupu "Kauno bandonija" no Lietuvas, kā arī angļu mūziķi Hanna Kuminga un Džons Daijers no Devonas,Lielbritānijā.

Pēc Eiropas Folkloras tīklojuma iniciatīvas 23.septembris visā Eiropā ir pasludināts par Eiropas Folkloras dienu un šajā laikā dažādi ar tautas mūziku saistīti sarīkojumi tiek sasaistīti kopīgā Eiropas kartē, parādot Eiropas tradicionālā mantojuma dabu.