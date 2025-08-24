Atvēršanas svētkos būs iespēja klausīties autores stāstu fragmentu lasījumos, uzzināt grāmatas tapšanas aizkulises, kā arī iegādāties “Parastus varoņus” par īpašu cenu un iegūt Mārītes Tabitas Kalniņas autogrāfu.
Pasākuma sākums – pulksten 16.30.
Ieeja – bez maksas.
Sestdiena, 23. augusts, 2025 13:12
Notiks Mārītes Tabitas Kalniņas stāstu krājuma atvēršanas svētki
Otrdien, 26. augustā, Ogres Centrālajā bibliotēkā notiks atvēršana autores Mārītes Tabitas Kalniņas stāstu krājumam “Parasti varoņi”, kas vasaras noslēgumā izdots izdevniecībā Zvaigzne ABC.