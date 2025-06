Notiks otrais Vakara tirdziņu Ogresgrīvas pusmuižā

Piektdienas vakars būs dzīvespriecīgs un krāsains - visa vakara garumā spēlēs dzīvā mūzika un no plkst 19:00 Ogres novada Kultūras centra ”Ogres Danču klubs” aicinās pievienoties dejām. Uz radošu darbošanos savās meistarklasēs aicina māksliniece Astra Rubene. Tirdziņā varēs sastapt 26 mazos uzņēmējus ar pašu izaudzēto, izgatavoto un saražoto.

Nenogatavinātus dažādu veidu sierus varēs iegādāties pie ogrēniešiem “Lapsu Mājas siers”. Pašu sietos un kūpinātos sierus meklējiet pie ZS “Saliņas” no Lauberes pagasta. Kūkas un kūciņas, gardu ierauga maizi piedāvās konditoreja - maiznīca “Ugly Cake”. “Bricēni” no Lielvārdes būs atveduši tradicionālo rudzu rupjmaizi un saldskābmaizi, dažādas plātsmaizes. Smeķīgi gaļas izstrādājumi būs atrodami ogresgaliešu ZS “Stradi” un jumpraviešu ZS ”Intas” stendos. Tirdziņā būs arī “Māris & co” ar labi zināmajiem “riekstiņiem” un ”Dailas konditoreja”ar pašu gatavoto saldo un sāļo cepumu, pīrādziņu un smalkmaizīšu klāstu. Dažnedažādākās garšvielas un tepat Ogrē tapušus garšvielu maisījumus piedāvās “Manas garšas”. Būs arī gardas kūpinātas zivis no Lapmežciema.

Izsalkumu šajā vakarā varēs remdēt ar “Labumu Bode” uz vietas gatavoto Uzbeku plovu, našķoties ar “Albertīnes saldējums” mājas saldējumu un sorbertu pašu ceptā kraukšķīgā vafelē un “Līčupes saldumi” mīkstajām piparkūkām ar dabīgo glazūru.

Savas garšas kārpiņas palutināt varēs ar dažādiem šokolādes kārumiem no “Rembates šokolāde”. Ciemupieši “Mētru gardumi” pārsteigs ar plašo, no pašu izaudzētā ražoto gardumu klāstu – šķiet, te ir atrodams viss, kas vien var tikt radīts no cidonijām!

Plūmju ģimenes sidra darītava Jumpravā “Mr.Plūme” piedāvās no pašu dārzā augušiem āboliem/ bumbieriem darītus sidrus, perijus un augļu/ogu vīnus. Pēc tradicionālām metodēm brūvēts alus un vietējo augļu un ogu sidrs būs iegādājams pie “Turkalnes Muižas Alus un sidra darītava”. Vīna un sidra darītava “Lauskis” stendā meklē daudzu atzinību ieguvušos šajā ģimenes uzņēmumā darītos vīnus un sidrus.

Pie birzgalietes Gunas Avenas varēs iegādāties šūtas un izšūtas lietas - galdautus, priekšautus, attīstošās rotaļlietas, plecu lakatus un šalles. “Volantes” stendā atradīsiet pašu veidota dizaina apģērbus, kā ikdienai, tā svētku reizei. “Dzīvais Māls” no Tomes piedāvās dažādus mūsdienīga dizaina dedzinātā māla traukus.

Tirdziņā viesosies un savus meistardarbus piedāvās arī “Pinumu darbnīca” un bērnu apģērbu zīmols “Liiva”. Dabīga Latvijā ražota kosmētika, kas ir draudzīga ķermenim un videi, būs nopērkama pie “Estere Nature Cosmetics”.

Par prieku tiem, kas steidz padarīt krāšņāku savu terasi, balkonu vai puķudobi, tirdziņā būs iegādājami dažādi vasaras un daudzgadīgo puķu stādi no vietējiem stādaudzētājiem - birzgaliešiem “Rasu dārzniecība” un lauberiešiem “Lejulauks”.