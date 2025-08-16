Notikumu cikla “Latviešu grāmatai 500” sabiedrības iesaistes akcija: “Mans grāmatplaukts”

Nofotografējies pie sava personīgā grāmatplaukta un uzraksti īsu sava grāmatplaukta stāstu.
Attēlus un stāstus apkoposim īpašā grāmatā, kuru svinīgi iesiesim latviešu grāmatas piecsimtgades notikumā “Cauri tumsai ar grāmatu” 2025. gada 8. novembrī!
Grāmata nonāks mūžīgā glabāšanā Latvijas Nacionālajā bibliotēkā Tautas grāmatu plauktā un Digitālajā bibliotēkā.
Kā piedalīties?
Līdz 2025. gada 1. oktobrim:
- Nofotografējies pie sava grāmatplaukta
- Aizpildi anketu
- Pievieno fotogrāfiju.
Fotogrāfijā jābūt redzamam Jums un Jūsu grāmatplauktam.
Dalība individuāli vai grupā (ģimene, biedrība, organizācija u.c.).
Fotogrāfijas izkārtojums: horizontāls
Faila izmērs: ne mazāks par 500 KB