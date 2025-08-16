Sestdiena, 16.08.2025 14:29
Piektdiena, 15. augusts, 2025 11:46

Notikumu cikla “Latviešu grāmatai 500” sabiedrības iesaistes akcija: “Mans grāmatplaukts”

Ogres Centrālā biblioteka
Notikumu cikla “Latviešu grāmatai 500” sabiedrības iesaistes akcija: “Mans grāmatplaukts”
Foto: Zane Priede, LNB
Latviešu grāmatas piecsimtgadē aicinām ikvienu Latvijas iedzīvotāju un tautieti ārpus Latvijas lepoties ar savu personīgo grāmatplauktu! Mājas bibliotēkas un grāmatplaukti ir unikāls stāsts, kas bagātina kopējo latviešu kultūras mozaīku. Veidosim spēcīgu lasītāju kopienu Latvijā un visā pasaulē!

Nofotografējies pie sava personīgā grāmatplaukta un uzraksti īsu sava grāmatplaukta stāstu.

Attēlus un stāstus apkoposim īpašā grāmatā, kuru svinīgi iesiesim latviešu grāmatas piecsimtgades notikumā “Cauri tumsai ar grāmatu” 2025. gada 8. novembrī!

Grāmata nonāks mūžīgā glabāšanā Latvijas Nacionālajā bibliotēkā Tautas grāmatu plauktā un Digitālajā bibliotēkā.

Kā piedalīties?

Līdz 2025. gada 1. oktobrim:

  • Nofotografējies pie sava grāmatplaukta
  • Aizpildi anketu
  • Pievieno fotogrāfiju.

Fotogrāfijā jābūt redzamam Jums un Jūsu grāmatplauktam.

Dalība individuāli vai grupā (ģimene, biedrība, organizācija u.c.).

Fotogrāfijas izkārtojums: horizontāls

Faila izmērs: ne mazāks par 500 KB

