14.oktobra vakarā pie Birzgales Tautas nama pasākumu atklāja amatierteātra "Laipa" vadītāja Alda Grašiņa, kura dalījās ar ieskatu par filmēšanas procesu un novēlēja visiem patīkamu skatīšanos.
Liels prieks bija redzēt mūsu amatierkolektīvu uz ekrāna, bijām tik ļoti noilgojušies pēc viņu izrādēm. Jāteic, ka vēsais laiks nespēja nevienu aizbaidīt prom, jo skatītājus sildīja smieklu šalts, par kuru bija parūpējušies amatierkolektīva "Laipa" dalībnieki.
Informāciju sagatavoja Mudīte Janovska-Spriņģe, Birzgales Tautas nama vadītāja