Pasākums, kurā mijās atkalsatikšanās svētku sajūta kopā ar gatavību jaunam darba cēlienam, pulcēja ap 400 dalībniekiem no visa apvienotā Ogres novada. Ieeja konferencē tika nodrošina personām ar derīgu Covid-19 sertifikātu.
Pasākuma oficiālā daļa tika atklāta ar muzikālu sveicienu no Lielvārdes Mūzikas un mākslas skolas skolotājas Madaras Bartulānes, kura klātesošos priecēja ar aizkustinošu saksofona spēli.
Pasākuma dalībniekiem tika sagādāts īpašs pārsteigums no Izglītības un zinātnes ministres Anitas Muižnieces, kura video sveicienā uzrunāja visus klātesošos, aicinot izmantot ministrijas piedāvāto iespēju apmeklēt supervīzijas, lai supervizora vadībā varētu rast jaunu skatījumu un resursus turpmākajam darbam. ‘”Tikai laimīgs un ar dzīvi apmierināts skolotājs šīs sajūtas var radīt arī skolēnos,” minēja A. Muižniece. Ministre pateicās skolotājiem, kuri piedalījušies mācību materiālu izstrādē, kā arī Ogres novada Izglītības pārvaldei, kas rūpējas par kvalitatīvām izglītības iespējām visā novadā. Jaunajā mācību gadā ministre vēlēja veselību, izturību un veiksmi, par galveno vērtību minot drošību – gan drošas skolas izpratnē, gan drošības apziņā, ka aiz katra skolotāja stāv saliedēta komanda, spēcīgs direktors, stiprs novads, un aiz tā visa – valsts .
Pēc ministres video sveiciena motivējošu uzrunu pasākuma dalībniekiem teica Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Egils Helmanis. “Mēs šobrīd dzīvojam sarežģītā laikā. Mēs nezinām, kādi būs Ministru kabineta noteikumi rīt vai parīt, taču mums visiem ir kopējs mērķis – sniegt labāko pakalpojumu skolēnam. Koncentrēsimies uz šo uzdevumu, jo šis mirklis ir sarežģīts ne vien pedagogiem, bet arī vecākiem un bērniem. Domes priekšsēdētājs novēlēja pedagogiem gan mazas, gan lielas uzvaras attiecībā uz sadarbības veidošanu un stiprināšanu ar skolēniem. “Pedagogs ir tas, kurš atver durvis uz kāda jauna mācību priekšmeta izzināšanu. Esiet skolēnu pavadoņi viņu ceļā uz pasaules iepazīšanu!” aicināja E. Helmanis.
Ar jaunizveidotās Ogres novada Izglītības pārvaldes darba plāniem iepazīstināja tās vadītājs Igors Grigorjevs, kurš prezentēja iestādes vīziju, misiju un darba uzdevumus. Kā vienu no izaicinājumiem viņš minēja atrast pieeju katram bērnam, iedziļinoties viņa individuālajās vajadzībās. Tāpat viņš uzsvēra, ka Izglītības pārvaldes redzējumā mācību pieredzei ir jābūt ne tikai vērtīgai, bet arī pozitīvai, tieši tādēļ tiks pievērsta īpaša uzmanība arī tam, kā bērns jūtas izglītības iestādē. “Mācībām nav jābūt vienkāršām, tieši izaicinājumi rada izaugsmi, taču mācīšanās pieredzei nav jābūt negatīvai.” I. Grigorjevs uzskaitīja prioritātes šim mācību gadam, tostarp mācību satura un procesa diferencēšana – spēja atrast ceļu līdz katram bērnam; pašvaldītas mācīšanās ieradumu stiprināšana un pozitīvas mācību pieredzes nodrošināšana katram bērnam.
SVEIC ILGGADĒJĀS SKOLU DIREKTORES, BEIDZOT PILDĪT AMATA PIENĀKUMUS
Pasākumā tika sveiktas arī divas izglītības iestāžu direktores, kuras šī gada augustā beidz pildīt direktora amata pienākumus.
Viena no tām bija ilggadējā Ogresgala pamatskolas direktore Skaidrīte Butāne, kuru pirms sveikšanas pieteica ar vārdiem: “Skaidrīti zinām kā darbīgu, zinošu, kolēģu mīlētu un nesavtīgu direktori, kura ir iemantojusi sabiedrības cieņu un atzinību.”
S. Butāne pateicās visiem par saņemtajiem apsveikumiem: “Šie astoņpadsmit darba gadi direktores amatā bija pozitīva un vērtīga darba pieredze. Pozitīva, jo man apkārt bija mans mīļais kolektīvs, kuri man ir atbalstījuši it visā. Vērtīga, jo šie gadi man iemācīja skatīties tālumā, iemācīja izprast labāk kolēģus, skolēnus un vecākus. Paldies par šiem gadiem!”
Paldies vārdi tika teikti arī Ogres sākumskolas direktorei Mārai Bankai, kuru pieteica ar vārdiem: “Māra vienmēr ir pratusi aizraut kolektīvu jauniem izaicinājumiem un ar savu pozitīvo attieksmi un domāšanu un piemēru veicinājusi patriotismu līdzcilvēkos.”
M. Banka atzina, ka sajūtas ir neparastas un saviļņojošas, jo pirms 43 gadiem šajā pašā zālē 30. augustā viņa ir pieteikta kā jaunā speciāliste Ogres novadā. “Ir pagājis neliels laiks, bet es jūtos kā būtu piedzīvojusi skaistu piedzīvojumu ar daudzām dažādām emocijām, pārsvarā pozitīvām. Es novēlu ikvienam, kas darbojas pedagoģijā, ikvienam skolotājam, direktoram, būt pozitīvam, laimīgam un tad arī visi ap jums apkārt būs pozitīvi un laimīgi.”
Abas direktores saņēma Ogres novada pašvaldības atzinības rakstu un Izglītības un zinātnes ministrijas pateicības rakstu, ko pasniedza domes priekšsēdētājs un Izglītības pārvaldes vadītājs.
Pēc oficiālās atklāšanas sekoja “Edurio” skolu izaugsmes vadītāja Gata Narvaiša lekcija: “Diagnostika 21. gadsimta izglītībai” un darbnīcas visas dienas garumā, kurās pedagogi apguva jaunas zināšanas, praktiski darbojās, gatavojoties jaunajam mācību gadam.
Konferences noslēgumā visi pasākuma dalībnieki varēja noklausīties iedvesmojošu un atmiņā paliekošu lekciju, ko vadīja “Sense of Team” programmu direktors un treneris Valdis Vanags par tēmu “Lai līdzšinējā pieredze mūs neierobežotu”.
Paldies visiem pasākuma dalībniekiem par piedalīšanos!