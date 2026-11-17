“Novada lielākā vērtība ir cilvēki, kuri ar savu darbu, zināšanām un attieksmi veido mūsu kopienu. Šogad kā Ogres novada Goda pilsoņus sveiksim četrus cilvēkus, kuru ieguldījums aptver ļoti dažādas jomas – sociālo darbu, kultūru, veselības aprūpi un sportu. Viņus vieno tas, ka savam darbam Ogres novada labā viņi veltījuši daudzus dzīves gadus, nereti darot ievērojami vairāk, nekā prasa ikdienas pienākumi. Turklāt šāds ieguldījums ir izmērāms ne tikai paveikto darbu skaitā, bet arī cilvēkos, kuriem ir dotas iespējas un iedvesma vai sniegta palīdzība. Vēlos pateikties ikkatram Ogres novada Goda pilsonim par darbu un ieguldījumu!” uzsver Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Andris Krauja.
Dzintra Bormane – par pašaizliedzīgu darbu sociālā atbalsta jomā
Jau vairāk nekā 20 gadus Dzintra Bormane savu darbu velta cilvēkiem, kuriem nepieciešams atbalsts un palīdzība. Strādājot Ogres novada Ģimenes atbalsta dienas centrā un Ogresgalā, viņa ikdienā palīdz bērniem un ģimenēm, īpašu uzmanību pievēršot drošas, atbalstošas un iekļaujošas vides veidošanai.
Dzintras Bormanes rūpes par līdzcilvēkiem sniedzas tālāk par viņas tiešajiem darba pienākumiem. Viņa ir aktīva Ogresgala kopienas dzīves dalībniece, palīdz vientuļajiem senioriem un ģimenēm, kuras nonākušas grūtībās, iesaistās labdarības pasākumos un rod iespējas dažādu paaudžu savstarpējai sadarbībai. Viņas ilggadējais nesavtīgais darbs un personiskā attieksme sniedz būtisku ieguldījumu Ogresgala kopienas saliedēšanā.
Guntis Graudiņš-Pētersons – par ieguldījumu Ķeipenes kultūras un sabiedriskās dzīves attīstībā
Guntis Graudiņš-Pētersons daudzus gadus aktīvi darbojas Ķeipenes kultūras un sabiedriskās dzīves attīstībā. Viņš sniedzis nozīmīgu ieguldījumu Ķeipenes Tautas nama pilnveidošanā, tostarp iesaistoties tā telpu paplašināšanas ieceru īstenošanā, lai vietējiem iedzīvotājiem būtu plašākas iespējas piedalīties kultūras un sabiedriskajos pasākumos.
Viens no nozīmīgākajiem viņa īstenotajiem darbiem ir biedrības “Ķeipenes senioru skola” izveide. Tā kļuvusi par vietu, kur seniori un citi interesenti var turpināt mācīties, apmeklēt lekcijas un meistarklases, doties ekskursijās un aktīvi pavadīt laiku kopā. Gunta Graudiņa-Pētersona uzņēmība un prasme pulcēt cilvēkus kopīgām aktivitātēm palīdz uzturēt rosīgu kultūras dzīvi un stiprina Ķeipenes iedzīvotāju savstarpējās saites.
Uldis Zītars – par vairāk nekā pusgadsimtu ilgu ieguldījumu veselības aprūpē
Vairāk nekā 50 gadus ārsts-ķirurgs Uldis Zītars rūpējies par pacientu veselību, savu profesionālo mūžu saistot ar Ogres rajona slimnīcu. Būdams ikšķilietis, viņš izvēlējies strādāt tepat, savā novadā, un gadu desmitu laikā sniedzis medicīnisko palīdzību vairākām vietējo iedzīvotāju paaudzēm.
Ulda Zītara ieguldījums nav mērāms tikai nostrādātajos gados. Viņa profesionālās zināšanas, atbildīgā attieksme un cieņpilnā saskarsme ar pacientiem ir nozīmīga daļa no Ogres novada veselības aprūpes vēstures un tagadnes. Ar savu ilggadējo darbu viņš apliecinājis ārsta profesijas nozīmi un kļuvis par vienu no novada medicīnas jomas ilggadējām personībām.
Ainars Puķītis – par 30 gadu ieguldījumu sporta attīstībā
Jau trīs gadu desmitus Ainars Puķītis aktīvi strādā, lai sports būtu pieejams gan bērniem un jauniešiem, gan pieaugušajiem Lielvārdē un visā Ogres novadā. Viņa vadībā Lielvārdes Sporta centrs nodrošina profesionālās ievirzes sporta izglītību, savukārt dažādas sacensības un sporta pasākumi dod iespēju iedzīvotājiem iesaistīties aktīvā dzīvesveidā.
Ainars Puķītis ir ieguldījis daudz darba Lielvārdes sporta tradīciju uzturēšanā, organizējot florbola un basketbola sacensības, skolu sporta pasākumus un aktivitātes pilsētas un pagasta svētkos. Īpaši nozīmīgs ir viņa darbs arī tenisa popularizēšanā un attīstībā – viņa vadībā arī cilvēki bez iepriekšējas pieredzes šajā sporta veidā ir spējuši sasniegt godalgotas vietas valsts mēroga sacensībās. Ainara Puķīša ilggadējais ieguldījums palīdz attīstīt sporta iespējas novadā un iedrošina arvien jaunus cilvēkus pievērsties fiziskajām aktivitātēm.
Apbalvojums “Ogres novada Goda pilsonis” ir augstākais Ogres novada pašvaldības apbalvojums fiziskai personai. To piešķir par īpašiem nopelniem novada labā valsts, sabiedriskajā, kultūras, izglītības, veselības, aizsardzības, uzņēmējdarbības, sporta, zinātnes vai saimnieciskajā darbā. Vienai personai šo apbalvojumu var piešķirt tikai vienu reizi mūžā.
Apbalvojumu piešķiršanu nosaka Ogres novada pašvaldības domes 2025. gada 29. maija saistošie noteikumi Nr. 17/2025 “Ogres novada pašvaldības apbalvojumu nolikums”.
Šā gada septembrī pašvaldība aicināja iedzīvotājus izvirzīt kandidātus novada augstākajiem apbalvojumiem, publicējot aicinājumu pašvaldības oficiālajā tīmekļvietnē www.ogresnovads.lv un informatīvajā izdevumā “Savietis”.
Saņemtos pieteikumus izvērtēja pašvaldības apbalvojumu piešķiršanas komisija, pārbaudot kandidātu atbilstību apbalvojumu nolikumā noteiktajām prasībām. Komisija lēma apbalvojumu “Ogres novada Goda pilsonis” piešķirt četrām personām, un šo lēmumu apstiprināja Ogres novada pašvaldības dome.
Visi “Ogres novada Goda pilsonis” balvas saņēmēji tiks sumināti svinīgā pasākumā 2026. gada 18. novembrī plkst. 13.00 Lielvārdes Kultūras namā.