Novada skolēniem nodrošināta plaša interešu izglītības programmu pieejamība

Novada skolēniem nodrošināta plaša interešu izglītības programmu pieejamība
Novada skolēniem nodrošināta plaša interešu izglītības programmu pieejamība

Sākoties jaunajam mācību gadam, skolās notiek aktīvs darbs interešu izglītības programmu dalībnieku grupu komplektēšanā. Skolēniem, papildus skolās īstenotajām interešu izglītības programmām, ir iespēja iesaistīties sev interesējošās programmās arī ārpus skolas.

Jau vēstīts, ka 7.septembrī plkst. 24.00 noslēdzas pieteikšanās dalībai RTU Bērnu un jauniešu universitātes piedāvātajās interešu izglītības programmās “Ievads inženierzinātnēs skolēniem”, “Koka dizains”, “Modes un tekstila tehnoloģijas”, “Programmēšanas un video spēļu veidošanas pamati”. Informācija par pieteikšanos: https://ej.uz/izmantoiespēju.

7. septembrī, ir uzsākta pieteikšanās nodarbībām interešu izglītības programmā “Lego robotika”. Novada skolēni, kuri izvēlēsies apmeklēt “Lego robotikas” nodarbības, kas norisināsies Ogres tehnikuma telpās, aicināti aizpildīt pieteikuma anketu https://ej.uz/legorobotika2021 .

Novada bērniem un jauniešiem ir iespēja izmēģināt un attīstīt spējas un arī dažādās Sporta interešu izglītības programmās, kuras apgūt var ikviens novada skolēns. Tās piedāvā Ogres novada Sporta centrs (https://ej.uz/onscpiedāvā) un Lielvārdes Sporta centrs (https://ej.uz/lscpiedāvā). Sporta nodarbības tiek organizētas Ogres, Ikšķiles, Tīnūžu, Ķeguma un Lielvārdes sporta bāzēs, atliek vien izvēlēties interesēm atbilstošo un piedalīties.

Savukārt kultūrizglītības programmas mūzikas un mākslas jomās novada skolēniem pieejamas pašvaldības mūzikas un mākslas skolās Ogrē (https://ej.uz/ogremms-ģitārspēle un https://ej.uz/ogremms-māksla), Lielvārdē (https://ej.uz/lielvārde-mūzika-māksla), Madlienā (https://ej.uz/mmms-lv ) un Ikšķilē (https://ej.uz/ikskilesmms ).

Ogres Improvizācijas teātris aicina savā pulkā jaunus dalībniekus vecumā no 7 līdz 12 gadiem – tikšanās Ogres novada Kultūras centrā 8. un 13. septembrī plkst. 16.00 (ieeja no Upes prospekta puses).

Aicinām ikvienu novada skolēnu: uzzini, izvērtē un piesakies! Iegūsti pozitīvu mācīšanās un izzināšanas pieredzi!

