1. Izstāde “Latviešu senā grāmata: apkalumi un likteņi”. Mākslinieka Valda Villeruša privātā kolekcija. Šogad aprit 500 gadi, kopš vēstures liecībās pirmo reizi minēta iespiesta grāmata latviešu valodā. Satiekoties diviem nozīmīgiem notikumiem – valsts mēroga pasākumam “Latviešu grāmatai – 500” un Ikšķiles Kultūras biedrības iecerei par dokumentālu filmu “Valdis Villerušs. Ikšķiles portretists” - tapis Ikšķiles pilsētas bibliotēkas, Ikšķiles tautas nama un Ikšķiles Kultūras biedrības kopīgs projekts – izstāde “Latviešu senā grāmata: apkalumi un likteņi” , mākslinieka Valda Villeruša privātā kolekcija. Izstāde apskatāma no 11. oktobra līdz 29. novembrim Ikšķiles daudzfunkcionālā centra izstāžu zālē, Skolas ielā 4. Pirmdienās 17-19, trešdienās 16-18, sestdienās 11-15.
2. Ogrē, aiz Ogres Mūzikas un mākslas skolas, Brīvības ielā 11, līdz 2026. gada vasarai skatāma foto klubs "Ogre" un "Limbažu foto kluba" kopīgi veidota brīvdabas izstāde "Dabas untumi pilsētas stāstos". Izstāde tapusi, pateicoties Ogres novada pašvaldības projektu konkursam "R.A.D.I. - Ogres novadam".
3. Līdz 23. novembrim pagarināta iespēja Ogres Vēstures un mākslas muzejā apskatīt izstādi “Ogres rītausma”, kas veltīta vienam no mazāk izstādītiem, bet būtiskiem pilsētas kultūrvēsturiskās vides elementiem – vēsturiskajiem žogu stabiem.
Izstāde izgaismo Ogres kā kūrorta pilsētas attīstību, sākot no 19. gadsimta otrās puses, kad vasarnīcu celtniecība kļuva par būtisku faktoru pilsētvides veidošanā. Vēlāk, padomju periodā, Ogre tika pārvērsta par rūpniecības centru, izmainot tās vēsturisko struktūru un arhitektūru. Taču, neraugoties uz pārmaiņām, vēsturisko žogu stabi daudzviet pilsētā ir saglabājušies – kā liecība gan par senajām īpašumu robežām, gan vietējo amatnieku prasmēm un īpašnieku gaumi.
2018. gadā Ogres Attīstības Biedrība apzināja vēsturiskās Ogres vasarnīcas un izveidoja vairākus izzinošus pastaigu maršrutus. Pētot pilsētvidi, uzmanību pievērsa žogi – mazās arhitektūras forma, kas iezīmē robežu starp publisko un privāto telpu. Šie žogi atklāj dekoratīvus elementus betona stabu fasādēs – ornamentus, simbolus un rakstus, kas sevī slēpj gan estētisku, gan iespējamu vēsturisku vēstījumu. Bieži vien uz žogu stabiem attēlota stilizēta saule. Kāda varētu būt šī motīva izcelsme? Vai rotājumi ir vienkārši estētiski vai arī tajos ir dziļāka nozīme?
Paraudzīsimies uz Ogres pilsētas un Latvijas valsts sākotni – laiku, kad pilsētvide vēl tikai veidojās. Iespējams, tieši šajās mazajās formās, kur saplūst praktiskais un simboliskais no pagātnes, meklējamas atbildes uz jautājumiem par to, vai pirms vairāk nekā simts gadiem dzimušais romantisms joprojām ir aktuāls?
Izstādē būs redzami – oriģināli Ogres teritorijā atrastie betona žogu stabi, analogās fotogrāfijas ar tiem pilsētvidē, tematiskas ekspozīcijas par to veidiem, izgatavošanas tehnoloģiju. Izstādes mērķis ir sniegt vēsturisku ieskatu un rosināt ideju par kultūrvēsturiskajai videi raksturīgo žogu saglabāšanu un atjaunošanu, tādējādi uzsverot Ogres pilsētvides savdabību.
Izstāde “Ogres rītausma” būs apskatāma līdz 23. novembrim. Atklāšanas dienā – bezmaksas ieeja un iespēja izveidot unikālu betona stabiņa atspiedumu uz T-krekla. Lai piedalītos, lūgums paņemt līdzi savu T-kreklu!
Izstādes idejas autors un kurators: Zigmārs Jauja
Projekta vadītāja: Ilze Staģīte
Fotogrāfiju autors: Zigmārs Jauja
Vēsturisko izpēti un betona stabu apsekošanu pilsētvidē veica: Zigmārs Jauja un Uldis Apinis
Izstādes izglītojošās daļas mākslinieki: Signe Kraukle un Karīna Kēberga
Izstādes grafiskā publicitāte: Signe Kraukle, Zane Kalniņa
Zīmējumi: Sarmīte Munde
Video stāsta autors: Pēteris Zilberts
Izgatavošanas tehnoloģijas apraksts: Laura Zunda-Poča
Betona stabu uzmērījumi un rasējumi: Laura Zunda-Poča un Ilze Mekša
Jaunizlietais betona stabs SIA “MT Sēta” ražotne, Intars Sniedze
Ogres Vēstures un mākslas muzeja darba grupa: Jānis Ziņģītis, Elīna Cērpa, Laura Tuča, Māris Grosbahs, Nils Miķelsons un Guntars Andersons
Izstāde tapusi ar Ogres novada pašvaldības un Valsts Kultūrkapitāla fonda finansiālu atbalstu, kā arī sadarbībā ar Ogres Vēstures un mākslas muzeja, SIA “SND”, SIA “Parrot Telpa” un SIA “MT Sēta” tehnisko atbalstu. Paldies Cinīšu dzimtas ģimenēm, Jānim Balodim, Edītei Kalniņai, kā arī visiem Ogres Attīstības Biedrības biedriem un iesaistītajiem ģimenes locekļiem par atbalstu izstādes tapšanā.
4. Līdz 30. novembrim Lauberes pagasta bibliotēkā apskatāma Mārītes Meļņikas Islandes fotogrāfiju izstāde
"Islandes noskaņas" un Islandes autoru grāmatu izstāde "Islandes skarbuma vilinājums".
5. Izstāde "Krapes kapu stāstiņi: Krapes pagasta reliģiskie priekšstati pēc arheooloģiskā materiāla". 2025. gada 10. oktobrī, plkst. 16.00, Ogres Vēstures un mākslas muzejā tiks atklāta izstāde “Krapes kapu stāstiņi: Krapes pagasta reliģiskie priekšstati pēc arheoloģiskā materiāla”. Izstāde balstīta uz Krapes apkārtnes kapavietu arheoloģiskajiem atradumiem, kas aptver laika periodu no 4. līdz 17./18. gadsimtam. Tā ir unikāla iespēja iepazīt līdz šim maz pētītu Krapes pagasta vēstures posmu, atklājot senos priekšstatus par dzīvi, nāvi un ticību.
Rietumeiropas katolicisma ienākšana bija pagrieziena punkts, taču, lai gan vietējās tautas tika nokristītas, kristietība kā reliģija iesakņojās ļoti lēni. Latvijā arheoloģiskie atradumi liecina, ka gadsimtu gaitā mūsdienu Latvijas teritorijā norisinājies sinkrētisms – kristietības un jau pastāvošo reliģisko priekšstatu saplūšana. Krapes kapi, kas nebija saistīti ar baznīcu, atspoguļo tautā praktizētās tradīcijas, kurās pagānisma elementi savijušies ar kristietības simboliem.
Ko mums stāsta kapu inventārs? Kā Krapes iedzīvotāji vērtēja nāvi? Uz šiem jautājumiem atbildes sniedz izstādes saturs un veidotāji.
Izstāde apmeklētājiem būs pieejama no 10. oktobra līdz 2026. gada 4. janvārim. Izstādes atklāšanas dienā – ieeja bez maksas.
- Vēsturniece: Kristīne Zaķīte
- Projekta vadītājs: Māris Grosbahs
- Izstādes mākslinieks un scenogrāfs: Georgs Avetisjans
- Tehniskā realizācija: Guntars Andersons, Nils Miķelsons
6. No 18. oktobra līdz 1. februārim Taurupes muižas klētī skatāma gleznotāja Valda Kaprāļa personālizstāde, ko rīko Ogres Vēstures un mākslas muzejs sadarbībā ar Taurupes muižas klēti.
Kaprālis ir pazīstams kā ainavists un kluso dabu gleznotājs. Viņa eļļas darbos daba iegūst simbolisku nozīmi, bet arī viņa dziļo saikni ar ainavu un vidi, kurā viņš dzīvo un strādā.
7. Līdz 30. decembrim Tomes pagasta bibliotēkā apskatāma Māra Freiberga fotoizstāde "Ceļā uz augšu". Dažreiz vajag vienkārši aizbraukt augstāk - kalnos, virs mākoņiem, kur gaiss ir tīrs un skats liek aizturēt elpu.
8. Ogres Mūzikas un mākslas skolas izstāžu zālē līdz 14. novembrim skatāma izstāde "Modernisms. Stilizācija. Ornaments", kas tapusi skolas organizētā konkursu cikla "Meistari un mācekļi" ietvaros.
Šī gada konkursā piedalījās audzēkņi no 30 mākslas skolām visā Latvijā, tika iesniegti 180 darbi.
Košā ekspozīcija atvērta līdz 14. novembrim Brīvības ielā 11, Ogrē darba dienās no pl. 11:00 līdz 19:00, ieeja bez maksas.
Konkursu rīkoja OMMS mākslas skolotāja Māra Mārtiņjāne-Kaše, izstādi iekārtoja Kristīne Bicāne.
9. No 11. novembra līdz 30. janvārim Suntažu Kultūras namā apskatāma mākslinieka Andra Lindes gleznu izstāde.
10. No 2. novembra līdz 4. janvārim ONKC Izstāžu zālē skatāma Tautas lietišķās mākslas studijas SAIVA 65 gadu jubilejas izstāde “Saiva krāsu virpulī”. Apvienojot tradīcijās balstītu meistarību un radošu skatījumu uz mūsdienu tekstilmākslu, “Saivas” audējas piedāvā iepazīt ar lielu mīlestību un rūpību radītos tērpus, aksesuārus un tekstilizstrādājums, kurus paredzēts lietot, nevis ielikt skapī.
Izstāde aicina iegriezties krāsu, faktūru un ideju virpulī, gūt iedvesmu un paraudzīties uz tautas lietišķo mākslu no jauna skatupunkta.
Izstāde bez maksas apskatāma no 2. novembra līdz 4. janvārim ONKC Izstāžu zālē sestdienās no 11.00 līdz 14.00. Pārējā laikā, iepriekš piesakoties pa tālr: 26313588 (Santa).
11. No 2. līdz 28. novembrim Ķeipenes Tautas nama Mākslas telpā būs apskatāma Andra Lindes gleznu izstāde.
Izstādē skatāmi mākslinieka darbi, kuros atklājas Latvijas ainavu skaistums un gadalaiku noskaņas.
Apmeklētāji aicināti baudīt mākslu un iedvesmoties no autora radošā skatījuma.
12. No 4. novembra līdz 17. decembrim Ikšķiles tautas nams aicina uz radošo darbu izstādi "Zvaigžņu dārzā", kas apvieno Laumas Palmbahas glezniecību un Dionīsija Miončinska metāla un dzintara darbus. Izstādes mākslas darbi tapuši iedvesmojoties Austrālijas aborigēnu mākslinieces Emily Kame Kngwarray, kuras daiļrade iemieso saikni ar dabu, zemi un dzīves ritmu.
13. Lielvārdē apskatāma fotoizstāde ESMU KARAVĪRS GAISA SPĒKOS. No 7. līdz 30. novembrim Andreja Pumpura Lielvārdes muzejā un no 7. novembra līdz 7. decembrim Lielvārdes kultūras namā būs apskatāma Gaisa spēku karavīru veidota fotoizstāde, kurā atspoguļota Gaisa spēku karavīru dienesta ikdiena, dalība militārajās mācībās un sadarbība ar sabiedroto spēku karavīriem. Aicinām ikvienu apmeklēt izstādi, un iepazīt Gaisa spēku ikdienu. Izstāde apskatāma darba dienās no plkst. 12.00 - 17.00, ieeja bez maksas.
14. No 3. līdz 28. novembrim Ogres Centrālās bibliotēkas 1. stāva ātrijā apskatāma mākslinieces Ērikas Zuteres personālizstāde "Mazdārziņu hronikas". Māksliniece Ērika Zutere ir beigusi Jaņa Rozentāla Rīgas mākslas vidusskolu un Latvijas Mākslas akadēmijas tekstilmākslas nodaļu, Latvijas Tekstilmākslas asociācijas un un IAPMA (The International Association of Hand Papermakers and Paper Artists) biedre. Šķiedru mākslas izstādēs piedalās no 1995. gada, pēdējos gados autore aktīvi darbojas Latvijā samērā maz izplatītā, bet pasaulē populārā mākslas žanrā un veido mākslinieka oriģinālgrāmatas (artist books).
Izstāde “Mazdārziņu hronikas” ir Ērikas Zuteres personālizstāde, kurā apvienoti darbi no sērijas “Katram savu mazdārziņu” un kompozīcija “Viduslaiki – zvēru laiki”. Ekspozīcijā savijas eksperiments, rūpīgs roku darbs un pārdomas par radošuma dziļi personīgo nozīmi. Izmantots dažādu šķiedru rokas smēluma papīrs, rūpnieciski ražots papīrs, izšuvums, zīmējums, frotāža un kolāža – materiāli un tehnikas, kas ļauj idejām augt kā dārza dobēs: pakāpeniski, ar laiku un pieskārienu. Tā ir klusa, fiziska un meditējoša saruna starp materiālu, roku datbu un domu. Savukārt “Viduslaiki – zvēru laiki” šo stāstu paplašina, ienesot tajā fantāzijas un laikmeta simbolu pasauli.
Izstāde apskatāma bibliotēkas darba laikā.
Ieeja – bez maksas.