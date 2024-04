Nozīmīgs nospiedums atmiņu arhīvā: akcija “Izstāsti savu Zelta Liepas stāstu”

Ziemassvētku gaidīšanas laikā atskatāmies uz aizejošo gadu, notikumiem, pārdomām, paņemot nākamajam gadam līdzi labāko. “Mēs kā kafejnīca sapratām, ka tā ir šīs ēkas un mūsu darbības nekur nerakstīta un līdz šim neapkopota vēsture, kas veido daļu no Ogres novada. To ir vērts apkopot un saglabāt, veidojot vēstures stāstu arhīvu. Rīkojam šo akciju tieši svētku gaidīšanas laikā, lai, gatavojoties nākamajam gadam, no labākajiem stāstiem paņemtu līdzi kādu pieredzes graudu, ko integrēt kafejnīcas turpmākajā darbībā,” norāda Zanda Vītola.

Viņa uzsver, ka akcijas mērķis ir uzrunāt ikvienu, kam ir kādas atmiņas par Zelta Liepas ēku. “Protams, īpaši sirsnīgi un sildoši ir stāsti no cilvēku dzīves mirkļiem tieši pašā kafejnīcā. No savas puses stāstniekus sildīsim ar kādu siltu dzērienu.”

Zanda Vītola norāda, ka Zelta Liepas ēkai ir bagāta vēsture, tā ir nozīmīga Ogres novada iedzīvotājiem, kā arī ēka ir vietējās nozīmes kultūras piemineklis. “Jau izsenis šajā namā ir bijusi kafejnīca “Pie Zelta Liepas”. Gadiem ejot, šeit ir noritējusi dažāda veida komercdarbība, tomēr atmiņās šī ēka saistās ar kafejnīcu, īpašām sajūtām un nostaļģiju.”

Kafejnīca jau trešo reizi drosmīgi vērusi savas durvis, šoreiz pašvaldības gādībā, lai dotu iespēju sociāli mazaizsargātām personu grupām mācīties, apgūt dažādas darba prasmes, integrēties sabiedrībā un darba tirgū. “Pirmie ciemiņi, ienākot kafejnīcā, priecājas par tās atdzimšanu un sāk stāstīt savus atmiņu stāstus - par iekārtojumu, gardajiem ēdieniem, pirmajiem randiņiem, satikšanās pieredzēm un dažādām blēņām,” atklāj Zanda Vītola.

Zelta Liepa aicina arī Tevi uz siltu dzērienu un patiesi priecāsies uzklausīt Tavu īpašo atmiņu stāstu. Ja nav iespējas atnākt, savu stāstu var nosūtīt uz epastu: